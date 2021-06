Premierul luxemburghez, testat pozitiv la COVID-19. Xavier Bettel a participat la summitul european de la Bruxelles, alături de Klaus Iohannis

Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a fost testat pozitiv la COVID-19 și intrat în izolare pentru zece zile, a anunţat duminică serviciul său de presă într-un comunicat, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Acesta a fost vaccinat cu o singură doză de vaccin Astrazeneca și a participat joi şi vineri la un summit european la Bruxelles, dar niciunul dintre ceilalţi 26 de lideri din UE nu este considerat caz de contact, mai arată sursa citată.

Potrivit regulilor din Luxemburg, "contacţi direcţi" ai bolnavului sunt considerate persoanele care au petrecut cel puţin 15 minute cu el la o distanţă de mai puţin de doi metri şi fără mască. Astfel, "măsurile de protecţie au fost respectate" în cele două zile ale summitului, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a premierului.

