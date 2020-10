Președintele SUA, Donald Trump, și soția sa, Melania, au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al liderului de la Casa Albă.

”În această seară, Prima Doamnă și cu mine am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Vom începe imediat procesul de carantină și recuperare. Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ!", se arată în mensajul publicat pe rețeaua socială.

Președintele american, Donald Trump, și soția sa, Melania, testați pozitiv pentru infecția cu coronavirus

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!