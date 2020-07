Președintele Belarusului susține că a fost bolnav asimptomatic de COVID-19. Aleksandr Lukașenko s-a numărat printre șefii de stat „coronasceptici” (VIDEO)

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului și unul dintre șefii de stat coronasceptici, a anunțat că a fost bolnav de COVID-19, dar că s-a numărat printre pacienții asimptomatici. El a fost unul dintre cei care, încă de la începutul pandemiei, nu au luat în serios amenințarea reprezentată de noul coronavirus. Potrivit B1 TV, cu doar câteva luni în urmă declara că SARS-CoV-2 este „o psihoză" și că sauna și vodka ar putea fi remedii eficiente împotriva sa - ulterior, „ultimul dictator al Europei”, cum îl numeau SUA și alte voci din spațiul occidental, s-a dus să joace hockey.

