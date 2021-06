Președintele Israelului, Reuven Rivlin, a declarat, miercuri, în plenul Parlamentului de la București că România este un stat prieten al poporului evreu și al Israelului în lupta cu antisemitismul. Reuven Rivlin se află de marți într-o vizită oficială în țara noastră, în cadrul a avut deja întrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Cîțu.

„România este o adevărată prietenă a poporului evreu şi a Israelului, stat evreiesc şi democratic, în care tot cetăţenii sunt egali în drepturile lor”, a declararat președintele Israelului.

Referindu-se la situația de securitate din Orientul Mijlociu, Reuven Rivlin, a susținut că Israelul ”acceptă critica la obiect”, dar nu poate accepta ”încercări de subminare şi de a şubrezi dreptul nostru de existenţă prin uz ilicit de mijloace violente şi exploatând legislaţia internaţională, interpretată de parcă ar permite lovire în Israel”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.