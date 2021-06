România este obligată la luptă fără compromisuri împotriva antisemitismului, având în vedere trecutul tragic din timpul holocaustului, a declarat președintele Reuven Rivlin, în urma întrevederii cu Klaus Iohannis.

“Domnule președinte Iohannis, drag prieten, vă mulțumesc mult pentru primirea caldă. Era foarte important să vizitez România înainte de expirarea termenului meu de președinție. Israel și România sunt prietene strategice, aliate. Legăturile noastre profunde se bazează atât pe trecutul nostru comun, cât și pe viitorul comun. Comunitatea evreilor din România a făcut mari contribuții la cultura iudaică, la dezvoltarea economiei și la stabilirea și dezvoltarea statului Israel.

Faptul că România a fost singura țară din blocul comunist care niciodată nu și-a rupt niciodată legăturile cu Israelul reflectă legăturile sale solidă dintre țările noastre. Noi desigur că nu uităm istoria. În trecutul antisemitist modern, omoruri, pogromuri, în special în timpul holocaustului, dar ceea ce este mult mai important este că conducerea României a făcut sigur că istoria nu va fi uitată și că România este obligată la luptă fără compromisuri împotriva antisemitismului”, a declarat președintele statului israelian.

Acesta a subliniat că Israelul se confruntă cu amenințări continue din partea Iranului și a colaboratorilor săi din Gaza și Liban. De asemenea, Israelul nu are doar dreptul, dar mai ales datoria de a-și proteja cetățenii de aceste organizații teroriste:

“Apreciem mult toate măsurile pe care le-a luat România pentru a transforma promisiunea niciodată repetare. Asta include și hotărârea de a construi un muzeu al evreilor și a holocaustului din România. Rolul cheie pe care l-ați avut dumneavoastră ca președinte în adoptarea definiției antisemitismului și în participarea anul trecut la Ierusalim la vârful organizat de noi, pentru a marca 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare.

Israelul se confruntă cu amenințări continue ale Iranului și colaboratorilor săi din Gaza și Liban. Israelul nu are doar dreptul, dar mai ales datoria de a-și proteja cetățenii de aceste organizații teroriste și regimuri teroriste care opereaă pe față la exterminarea noastră. Noi lucrăm împreună la conservarea lecțiilor trecutului, lucrăm împreună la un viitor luminos, prosper și sigur”, a mai spus președintele Israelului.

Acesta a apreciat colaborarea strânsă dintre România și Israel în privința mai multor domenii:

“Sunt profund convins că colaborarea dintre Israel și România are un potențial uriaș. Pentru țările noastre, pentru popoarele noastre și pentru întreaga regiune. Avem proiecte comune între întreprinderi guvernamentale ca și în sectorul academic și în particular. Cu toate că relațiile dintre guverne sunt foarte importante, fără îndoială, nimic nu poate schimba prietenia dintre popoare. Legăturile noastre comerciale benefice pentru toți sunt o bază reală pentru o prietenie de durată, ami ales în aceste zile de reconstrucție de după COVID-19, colaborarea noastră poate ajuta în clădirea unor societăți mai puternice. Cooperarea noastră militară se devoltă de asemenea. Ați deschis spațiul aerian pentru forțele noastre și inimile curajoșilor militari s-au deschis și ele unele față de altele.

O să ne amintim în veci, viețile și sacrificiul celor care au pierit în prăbușirea elicopterului din 2010. Cei mai buni dintre fii noștri iubiți, între care și Ștefan Claudiu Dragnea, va fi onorat veșnic în memoria lor și familiile pe care le îmbrățișăm”.Valeriu Gheorghiță a anunţat cât de SEVER va fi al 4-lea val al pandemiei de Covid-19

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.