Președintele Klaus Iohannis, despre escaladarea tensiunilor în Mediterana de Est: „Dacă vorbim despre Turcia, atunci este evident că trebuie să avem în vedere întregul palier de probleme” (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă, miercuri, și a răspuns la întrebări legate de două dintre subiectele de politică externă care suscită interes la nivel european, și anume escaladarea tensiunilor în Mediterana de Est și efectele cazului Navalnîi asupra Nord Stream 2.

