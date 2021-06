Președintele României, în ultima zi a vizitei în Estonia: Klaus Iohannis s-a întâlnit cu premierul eston Kaja Kallas și cu președintele parlamentului estonian, Juri Ratas (FOTO)

Președintele României, Klaus Iohannis, efectuează o vizită de stat în Estonia, miercuri și joi, iar astăzi a avut întâlniri cu premierul eston Kaja Kallas, precum și cu președintele parlamentului estonian, Juri Ratas.

Vizita, după cum declara șeful statului miercuri, „are loc într-un moment cu totul special pentru România și Estonia, care beneficiază de un parteneriat excelent: 2021 este anul celebrării centenarului relațiilor bilaterale și a celor 30 de ani de la reluarea acestora”.

Imagini de la întâlnirea dintre Președintele României și premierul Estoniei, Kaja Kallas (sursa foto: Administrația Prezidențială)

Imagini de la întrevederea lui Klaus Iohannis cu președintele parlamentului estonian, Juri Ratas (sursa foto: Administrația Prezidențială)

Klaus Iohannis, în prima zi a vizitei în Estonia: NATO, cea mai puternică alianță militară din câte au existat pe pământ

În prima zi a vizitei, șeful statului român a avut o întrevedere cu președinta Estoniei. La finalul discuțiilor, Klaus Iohannis și Kersti Kaljulaid au susținut și declarații de presă, context în care Președintele România subliniat că NATO este „cea mai puternică militară din câte au existat pe pământ”.

„România și Estonia împărtășesc viziuni și interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce facilitează cooperarea strânsă dintre noi în raport cu agenda europeană curentă și cu prioritățile Uniunii în perspectivă. După întâlnirea de astăzi, am convingerea că vom continua să susținem împreună importanța unei abordări unitare la nivelul Uniunii Europene, în deplină coerență cu principiile solidarității, coeziunii, valorilor fundamentale, inclusiv în dezbaterile demarate de puțin timp în cadrul Conferinței privind viitorul Uniunii. Am discutat și despre importanța coordonării la nivelul Uniunii Europene în promovarea consolidării rezilienței, atât în plan intern, cât și în plan global. Am subliniat faptul că, mai ales în lumina învățămintelor rezultate din experiența crizei recente, este esențial să acționăm pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde eficient la orice noi potențiale provocări. Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență de la București va fi foarte util în acest sens și am invitat Estonia să participe la acesta”, spunea președintele Klaus Iohannis.

Totodată, adăuga el, România și Estonia, ca state aflate pe Flancul Estic al NATO, înțeleg foarte bine importanța primordială a întăririi posturii aliate de descurajare și apărare de la Marea Baltică la Marea Neagră.

„În acest context, am discutat despre rezultatele Summitului NATO din 14 iunie, care a reprezentat un moment esențial pentru viitorul Alianței. Am salutat, astfel, decizia de elaborare a unui nou Concept Strategic aliat, precum și deciziile luate la Summit privind consolidarea posturii politice și militare a NATO, inclusiv pe Flancul Estic. În acest context, am reafirmat și susținerea puternică a țărilor noastre pentru consolidarea relației transatlantice. Am abordat în discuțiile noastre și subiectul cooperării în plan regional în cadrul Inițiativei celor Trei Mări”, mai afirma șeful statului, printre altele.