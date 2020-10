Președintele SUA ar putea fi externat chiar luni. Cum se mai simte Donald Trump, potrivit medicului său

Președintele american Donald Trump ar putea fi externat din spital chiar luni, pe măsură ce continuă să se recupereze din COVID-19, susțin doctorii săi, potrivit Sky News.

În vârstă de 74 de ani, Donald Trump nu mai are febră de vineri și nu se plânge de probleme de respirație, le-a transmis dr. Sean Conley reporterilor prezenți duminică în fața Centrului Medical Militar Național Water Reed din Maryland.

În prezent, președintele SUA este la doua doză – din cinci – din medicamentul antiviral experimental Remdesivir și nu experimentează niciun fel de efecte secundare.

Dacă lucrurile vor decurge bine în continuare, de luni i s-ar putea permite să continue tratamentul la Casa Albă, a adăugat medicul.

Echipa medicală a președintelui SUA a confirmat că nivelurile de oxigen au scăzut vineri, ceea ce a stârnit o „îngrijorare legată de o posibilă progresie rapidă a bolii sale” și că liderului american i s-a oferit oxigen suplimentar în timp ce încă se afla la Casa Albă.

„El era foarte hotărât că nu are nevoie”, a precizat Dr. Conley.

Președintele SUA a avut nevoie de oxigen suplimentar timp de o oră, iar medicii au cerut ca el să fie transferat la spitalul militar din Maryland, pentru a fi ținut sub observație.

"Am venit aici, nu mă simţeam aşa de bine, acum mă simt mai bine. Lucrăm din greu pentru a mă recupera", a spus acesta la spitalul "Walter Reed" din Bethesda, Maryland.

De altfel, chiar duminică, președintele SUA a postat un mesaj video. Donald Trump le-a mulțumit medicilor care îl tratează. Liderul american a precizat că se simte bine și este nerăbdător să revină în forță pe scena politică. Totodată, a vorbit și despre soția sa, prima doamnă Melania, care a fost la rândul ei depistată cu COVID-19 și despre care spune că gestionează situația excelent.

„Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor medicilor profesioniști, doctori, asistente, tuturor celor de la Centrul Medical Walter Reed – cred că este cel mai bun din lume – pentru munca incredibilă pe care o fac. Am venit aici, nu mă simțeam așa de bine, mă simt mult mai bine acum. Lucrăm din greu ca să mă întorc înapoi. Trebuie să revin, pentru că trebuie să facem America grozavă din nou. Am făcut o treabă extrem de bună în privința asta, dar încă avem mulți pași de parcurs și trebuie să terminăm treaba. Voi fi înapoi, cred că mă voi întoarce înapoi în curând și abia aștept să ducem la capăt campania, așa cum am început-o și așa am făcut-o, la nivelul la care o facem. Sunt atât de mândru de ea (n.r – de campanie), dar asta (n.r – îmbolnăvirea sa) este ceva ce s-a întâmplat și li s-a întâmplat la milioane de oameni din toată lumea. Lupt pentru ei, nu luptă numai pentru cei din Statele Unite, lupt pentru cei din toată lumea. Vom învinge acest coronavirus sau cum vreți să îl numiți, și o să îl învingem răsunător”