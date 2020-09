Președintele SUA cere ONU să tragă China la răspundere pentru criza COVID-19. Donald Trump: „Vom distribui un vaccin, vom învinge virusul, vom pune capăt pandemiei și vom intra într-o nouă eră”

Donald Trump, președintele SUA, a cerut Organizației Națiunilor Unite să tragă la răspundere China, „națiunea care a dezlănțuit această plagă asupra lumii”. La Adunarea Generală virtuală a ONU, care a început marți, liderul american a promis că un vaccin împotriva COVID-19 va fi distribuit, virusul va fi învins, pandemia se va sfârși, iar lumea va intra „într-o nouă eră de prosperitate, cooperare și pace fără precedent”.

„La 75 de ani de la Al Doilea Război Mondial și de la crearea Organizației Națiunilor Unite, suntem implicați din nou într-o mare luptă globală. Am lansat o luptă acerbă împotriva unui inamic invizibil (...) care a revendicat nenumărate vieți în 188 de țări. În Statele Unite, am demarat cea mai agresivă mobilizare de la Al Doilea Război Mondial. Am produs rapid un stoc record de ventilatoare, am creat un surplus care ne-a permis să le împărțim cu prieteni și parteneri de pe tot globul. Am fost pionierii tratamentelor de salvare de vieți, am redus rata de fatalitate cu 85% din aprilie. Mulțumită eforturilor noastre, trei vaccinuri sunt în etapa finală a studiilor clinice. Le producem în masă în avans, astfel încât să poată fi livrate imediat după sosire. Vom distribui un vaccin, vom învinge virusul, vom pune capăt pandemiei și vom intra într-o nouă eră de prosperitate, cooperare și pace fără precedent”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA susține că OMS, pe care a criticat-o în repetate rânduri pe motiv că ar fi o marionetă a Chinei, este „controlată virtual” de Beijing.

„Pe măsură ce căutăm acest viitor strălucit, trebuie să tragem la răspundere națiunea care a dezlănțuit această plagă asupra lumii: China. În primele zile ale virusului, China a închis călătoriile interne, în timp ce a permis zborurilor să părăsească China și să infecteze lumea. China a condamnat interdicția mea de călătorie în țara lor, deși a anulat zborurile interne și a închis cetățenii în casele lor. Guvernul chinez și Organizația Mondială a Sănătății – care este controlată virtual de China – au declarat în mod fals că nu există nicio dovadă privind transmiterea de la om la om. Ulterior, au spus în mod fals că persoanele asimptomatice nu răspândesc boala. Organizația Națiunilor Unite trebuie să tragă China la răspundere pentru acțiunile sale”, a spus liderul de la Casa Albă.

El a acuzat China și pentru felul în care gestionează situația mediului înconjurător.

„În plus, în fiecare an, China aruncă milioane și milioane de tone de plastic și gunoi în oceane, pescuiește excesiv în apele altor țări, distruge vaste colonii de recifuri de corali și emite mai mult mercur toxic în atmosferă decât orice altă țară din lume. Emisiile de carbon ale Chinei sunt aproape duble decât cele pe care le au Statele Unite și cresc rapid. Prin contrast, după ce m-am retras din unilateralul Acord Climatic de la Paris, anul trecut America și-a redus emisiile de carbon mai mult decât orice altă țară din înțelegere. Cei care atacă istoricul excepțional pe care îl are America în ceea ce privește mediul în timp ce ignoră poluarea rampantă a Chinei nu sunt interesați de mediu. Ei vor doar să pedepsească America și nu voi accepta acest lucru”, a mai adăugat președintele SUA.

În acest context, Donald Trump a vorbit despre reformarea ONU, despre care spune că „trebuie să se cconcentreze pe adevăratele probleme ale lumii”.

„Dacă Organizația Națiunilor Unite dorește să fie o organizație eficientă, trebuie să se concentreze pe adevăratele probleme ale lumii. Asta include terorismul, opresiunea asupra femeilor, munca silită, traficul de droguri, traficul de carne vie, persecuția religioasă și epurarea etnică a minorităților religioase. America va fi mereu un lider în drepturi umane. Administrația mea promovează libertatea religioasă, oportunitățile pentru femei, decriminalizarea homosexualității, combaterea traficului de carne vie și protejarea copiilor nenăscuți”, a mai declarat președintele Donald Trump.