Președintele Ucrainei a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, a anunţat luni serviciul său de presă, relatează agenția de presă AFP.

Vladimir Zelenski, infectat cu SARS-CoV-2: ”Totul va fi bine”

Volodimir Zelenski, în vârstă de 42 de ani, a cărui soţie s-a îmbolnăvit de covid-19 în urmă cu mai multe luni, a fost testat pozitiv cu virusul Covid-19. Informația a fost confirmată de adminitrația prezidențială de la Kiev.

„Din păcate, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a fost testat pozitiv la COVID-19. Șeful statului se simte bine și va continua să își exercite atribuțiile de la distanță, aflându-se în izolare”, se arată în declarație.

La scurt timp după ce informația a fost făcută publică, președintele ucrinean a transmis într-un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook despre starea sa de sănătate.

”Nu există oameni norocoși în lume pentru care #COVID1 9 să nu fie o amenințare. În ciuda tuturor măsurilor de carantină, am obținut și eu + rezultat. Eu am 37,5 si doresc tuturor 36,6! Mă simt bine totuși. Promit să mă izolez și să continui să muncesc. Cel mai depășit COVID-1 9. Și îl voi trece și eu. Totul va fi bine!”, a scris oficialul pe contul său de Facebook.Zodia pe care NIMENI nu o iubește! Are sufletul negru și nimeni nu o place

Reamintim faptul că, pe 12 iunie, a devenit publică informația că prima doamnă a Ucrainei, Elena Zelenski, a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Soția președintelui ucrainean a avut nevoie de spitalizare. Presa de la Kiev a transmis la acel moment că și în timpul întâlnirilor oficiale, precum și în viața de zi cu zi, prima doamnă a Ucrainei a respectat cu strictețe restricțiile și făcea testul pentru Covid-19 sistemativ. Precedentul test, făcut la începutul lunii iunie, a fost negativ.

Coronavirus în Ucraina

Ucraina, al cărei sistem de sănătate publică este destul de şubrezit, dispune în prezent de peste 52.000 de paturi de spital pentru bolnavii de COVID-19, însă circa 70% sunt deja ocupate, potrivit Ministerului Sănătăţii ucrainean.

Contrar ţărilor din vestul Europei, precum Franţa sau Germania, Ucraina nu intenţionează deocamdată să reintroducă severa carantină din primăvară.

”Economia ucraineană nu trebuie să sufere din cauza unui lockdown total. Măsurile noastre locale şi adaptabile se justifică foarte bine”, a declarat joi premierul ucrainean Denis Şmihal.

Ministerul Sănătăţii al Ucrainei studiază în prezent posibilitatea unei înăspriri parţiale a restricţiilor, începând cu 14 noiembrie. În cadrul acestor noi măsuri, doar comerţul şi serviciile esenţiale, precum magazinele de produse alimentare, farmaciile şi transportul în comun, vor continua să funcţioneze.

În total, 477.705 de cazuri de contaminări cu noul tip de coronavirus au fost înregistrate în Ucraina, dintre care 8.687 au fost raportate în ultimele 24 de ore. Bilanțul persoanelor care au murit în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 8.680.