Presedintele Ucrainei a legalizat jocurile de noroc

Presedintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a legalizat jocurile de noroc. Zelensky isi dorea sa legalizeze jocurile de noroc inca din anul 2019, insa complicatiile care au aparut in creearea reglementarilor pentru industria jocurilor de noroc l-au impiedicat sa aprobe din timp piata de jocuri de noroc.

Jocurile de noroc nu au mai fost legale in Ucraina din 2009, in afara de loteria statului, astfel incat noile legi marcheaza o schimbare semnificativa in politica guvernamentala.

Lucrurile au fost mai dificile fata de cat se asteptau oamenii si chiar guvernantii. Legislatorii au reusit sa aprobe abia luna trecuta o factura pentru cazinouri. Astfel, Zelensky a reusit sa aprobe proiectul de lege care le permite cazinourilor si salilor de jocuri sa functioneze si in Ucraina. Este de asteptat ca primele cazinouri sa apara in Ucraina pana la sfarsitul anului.

Proiectul de lege a inversat o decizie slaba luata in urma cu 11 ani, cand tara a decis sa interzica aproape toate tipurile de jocuri de noroc. In consecinta Ucraina a avut brusc un vid imens in venituri, pe care autoritatile nu au fost in masura sa-l umple indiferent de incercarile facute. In plus, o data cu interzicerea jocurilor de noroc, acestea nu au disparut complet din tara, unele incepand sa functioneze ilegal. Cand Zelensky a fost ales in calitate de presedinte, a promis sa repare daunele si sa permita permita industriei de jocuri de noroc sa intre pe piata in mod legal. Astfel, reglementarea jocurilor de noroc este primul pas spre respectarea promisiunii facute.

Dupa cum era de asteptat, calea catre legalizarea si reglementarea jocurilor de noroc nu a fost una usoara. Au existat multe persoane care s-au opus initiativei, in special persoane din parlament, dar si de cetateni. Au existat numeroase certuri si controverse intre parlamentari, acestia nereusind sa ajunga la niste acorduri privind domeniile cheie precum licentierea salilor de jocuri, impozitele pe care patronii trebuie sa le plateasca si multe altele.

Cu toate acestea, poate ca urmare a unei scaderi a economiei globale din ultima perioada, autoritatile au gasit brusc o modalitate de a renunta la diferentele de opinie si de a gasi o solutie pentru reglementarea cazinourilor. Parlamentul tarii a facut apoi unele modificari proiectului de lege inainte ca acesta sa fie aprobat, in luna iulie.

Astfel, Ucraina urmeaza sa aiba opt sectoare de jocuri de noroc reglementate - cazino online, cazino cu amanuntul, jocuri de noroc sportive, online, jocuri de noroc sportive, locatii pentru sloturi, poker online si loterii.

Daca totul merge conform planului, autoritatile ucrainiene se asteapta sa poata incasa in jur de 166 de milioane de dolari din veniturile din impozitul din jocuri de noroc si licente doar anul acesta. Veniturile obtinute din jocurile de noroc intr-un an se asteapta sa creasca la 330 de milioane de dolari, sau chiar mai mult, in anii care urmeaza.

Operatorii de jocuri de noroc, cazinouri si jocuri de noroc online se grabesc sa obtina o licenta pentru a intra pe piata din Ucraina, de unde se asteapta ca veniturile sa le creasca.Veşti de ULTIMĂ ORĂ despre CRIN ANTONESCU. Fostul lider PNL 'DAT DISPĂRUT'. ADEVĂRUL a ieşit la suprafaţă

Reglementari stricte pe care operatorii trebuie sa le respecte

Desi guvernul a reglementat jocurile de noroc pe teritoriul Ucrainei, vor exista reguli foarte stricte in vigoare, pe care operatorii trebuie sa le respecte.

Pentru ca orice locatie sa devina o unitate de jocuri de noroc autorizata, trebuie indeplinite conditii dificile. De exemplu, pentru proprietatile din Kiev, aceasta inseamna sa ai cel putin 200 de camere, in timp ce pentru cele din afara orasului operatorii trebuie sa aiba minimum 150 de camere.

Doar 40.000 de aparate de slot vor fi permise la nivel national, cu o limita de 250 pe locatie.

Astfel, in Ucraina urmeaza sa apara mai multe sectoare ale jocurilor de noroc precum cazinouri online, cazinouri fizice, pariuri sportive online, pariuri sportive fizice, poker online, loterii si masini de sloturi.

Jocurile de noroc online, reglementate in Romania in 2013

Jocurile de noroc online au fost reglementate in Romania in anul 2013. Acestea, alaturi de salile de jocuri si cazonourile din Romania joaca un rol foarte important pentru economia tarii, desi multe persoane nu ar banui acest lucru.

Jocurile de cazino sunt un pilon important pentru statul roman si economia nationala, chiar daca acestea par doar un hobby si nu sunt vazute cu ochi buni de multe persoane. Unul dintre cele mai cunoscute din țară este Betfair România .

Potrivit informatiilor oferite de economica.net , in prezent, cazinourile terestre si online au peste 50.000 de angajati, fiecare avand un salariu mediu de aproximativ 500 euro si impozite de 180 de milioane de euro din salarii ajung anual catre bugetul statului. Acestei sume i se adauga impozitele pe venituri obtinute de industria jocurilor de noroc, care este de aproximativ 300 de milioane de euro.

Daca in urma cu doar cativa ani erau foarte populare salile de jocuri si cazinouri, astazi tot mai multe persoane isi indreapta atentia si care jocurile de noroc online. Industria jocurilor de noroc, atat a celor online cat si a salilor fizice este in continua crestere. Cei mai multi investitori vin din tari precum Germania, Marea Britanie si Grecia.

Din ce in ce mai multi romani sunt interesati de jocurile de noroc. De la jocurile clasice pana la cele online. O crestere importanta o au insa jocurile online, care pot fi accesate oricand si de oriunde atat de pe calculator cat si de pe dispozitivele mobile.