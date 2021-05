Prima înregistrare cu Roman Protasevici, jurnalistul răpit în Belarus: Spune că e „tratat bine”, deși are fața plină de vânătăi (VIDEO)

Jurnalistul Roman Protasevici, arestat duminică după ce autoritățile bieloruse au deturnat avionul civil în care se afla, a fost înregistrat în timp ce spune că este tratat bine de anchetatori și conform legii. Asta deși are fața tumefiată și se vede că a fost bătut. Tânărul mai spune că a mărturisit faptul că s-a aflat în spatele „tulburărilor civile”.

„Personalul se comportă cu mine corect și conform legii. Continui să colaborez cu anchetatorii și să dau declarații privind organizarea unor tulburări masive”, mai spune el în înregistrare.

Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD