Prima reacție a lui Donald Trump după ce a intrat în istorie drept primul președinte american pus sub acuzare de două ori. VIDEO

Camera Reprezentanților a votat miercuri pentru punerea sub acuzare a președintelui în exercițiu al SUA, Donald Trump. Acesta devine primul președinte din istoria SUA care este pus sub acuzare de două ori.

Donald Trump, președintele în exercițiu al SUA, a transmis publicității, miercuri, un mesaj prin care face un apel la calm.

Acesta spune că cei care au devastat sediul Congresului săptămâna trecută nu sunt „adevărații” săi suporteri, potrivit CNN.

Donald Trump are conturile personale suspendate pe rețelele sociale, iar mesajul a evnit de pe contul oficial de Twitter al Casei Albe.

”În condițiile în care sunt anunțate noi demonstrații, fac un apel să nu mai existe violențe, încălcări ale legii sau acte de vandalism de niciun fel. Nu asta este ceea ce îmi doresc, nu asta este ceea ce America își dorește. Fac un apel la toți americanii să vină în sprijinul reducerii tensiunilor și a calmării spiritelor. Vă mulțumesc!”, a transmis Donald Trump prin intermediul secretarului său de presă.

„Violența în masă contrazice orice credință a mea și tot ceea ce reprezintă mișcarea noastră. Niciunul dintre adevăraţii mei susținători nu ar putea fi de acord cu violenţa politică. Niciunul dintre susținătorii mei adevărați n-ar putea să trateze cu lipsă de respect ordinea publică și mărețul nostru drapel. Niciunul dintre susținătorii mei adevărați n-ar putea amenința vreodată sau n-ar putea să-și hărțuiască vreodată semenii. Dacă faceți oricare dintre aceste lucruri, nu sprijiniți mișcarea noastră, ci o atacați. Vă atacați propria țară. Nu putem tolera asta”, spune Donald Trump.

Camera Reprezentanților a votat pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru a doua oară. Ultimul cuvânt în acest caz îl are Senatul american. Potrivit BBC, au fost exprimate 232 de voturi ”pentru” și 197 ”împotrivă”, iar 4 membri ai Camerei s-au abținut. Zece voturi în favoarea inculpării lui Trump au venit din partea republicanilor, mai mult decât se aștepta inițial. Dominată de democrați, Camera Reprezentanților are 435 de membri.

Donald Trump se află pentru a doua oară în fața unei proceduri de punere sub acuzare

Până acum, trei președinți din istoria SUA au fost puși în fața unei proceduri de ”impeachment”. Este vorba despre democratul Andrew Johnson, inculpat în 1868 după destituirea unui ministru; ulterior, în 1998, democratul Bill Clinton a fost inculpat pentru ”sperjur” în contextul scandalului privind legătura sa cu Monica Lewinsky, stagiară de la Casa Albă. Iar în decembrie 2019, Donald Trump a fost inculpat pentru ”abuz de putere” şi ”obstrucţionarea bunului mers al activităţii Congresului”, cu privire la faptul că ar fi cerut Ucrainei o anchetă în cazul lui Hunter Biden, fiul democratului Joe Biden, acum președinte ales al SUA.