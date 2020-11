Primele două vaccinuri împotriva noului coronavirus ar putea fi disponibile pentru americani înainte de Crăciun, a declarat luni secretarul pentru sănătate, Alex Azar, după ce Moderna Inc a devenit al doilea producător de vaccinuri care ar putea primi autorizație de urgență din SUA.

Americanii vaccinați înainte de Crăciun

Consilierii externi ai Administrației pentru Alimente și Medicamente se vor întâlni pe 10 decembrie pentru a lua în considerare autorizarea vaccinului COVID-19 al Pfizer Inc, scrie Reuters.

Acel vaccin ar putea fi aprobat și livrat în câteva zile, iar Moderna urmează cu o săptămână în urmă, a spus Azar. „Așadar, am putea vedea aceste două vaccinuri și să ajungem în brațele oamenilor înainte de Crăciun”, a spus Azar la CBS „This Morning”.

Guvernul federal va livra vaccinurile prin sistemul său normal de distrubare a vaccinurilor, guvernatorii de stat stabilind unde ar trebui să meargă mai întâi, a spus Azar. „Ei vor stabili ce grupuri trebuie prioritizate. Sper că știința și dovezile vor fi suficient de clare încât guvernatorii noștri vor urma recomandările pe care le vom face lor ”, a spus Azar.

El a spus că el și vicepreședintele Mike Pence vor vorbi cu toți guvernanții națiunii mai târziu, luni, pentru a discuta despre vaccinuri și despre ce grupuri de oameni ar trebui să aibă prioritate pentru a le primi mai întâi.

Primele doze de vaccin în România

L-au prins conducând cu 124 km/h în localitate, în România. Şoferul i-a spus o singură frază judecătorului, care, apoi, l-a iertat complet

Președintele Klaus Iohannis a făcut luni, noi declarații despre camapnia de vaccinare anti-COVID-19. Șeful statului a anunțat că este posibil ca la începutul anului să fie disponibile pe piață mai multe tipuri vaccin anti-COVID, de care să benefizieze și România.

"În acest moment știm sigur ca sunt mai multe tipuri de vaccin care sunt in faza de testare, aprobare și este posibil ca la începutului anului viitor sa avem 2-3 poate chiar 4 tipuri de vaccin care funcționează bine.

Este destul de probabil să avem chiar de la începutul anului un vaccin sau două disponibile și pentru noi, în România. Sigur, vorbim de primele tranșe, dar care vor fi suficiente pentru a vaccina întregul personal medical din România, majoritatea pacienților cu boli care au dovedit că sunt periculoase in combinația cu SARS-COV-2 și asta este o veste foarte buna

Noi cu toții pornim de la premisa că vaccinarea in masa a populație se va petrece undeva în primăvară, însă este clar ca trebuie sa așteptam un pic pentru a avea descrierea exacta pentru fiecare vacccin, pentru ca medicii să decidă cine, ce vaccin primește pentru ca vaccinul sa fie optimal. Noi am făcut păși importanți în direcția consolidării strategiei de vaccinarea. Este deja aprobată în Guvern. Va fi aprobată și in CSAT. Suntem pregătiți, in cursul acestei săptămâni intenționez sa vizitez un centru de vaccinarea și lumea va putea sa vadă că nu vorbim despre o teorie ci de un demers practic.", a declarat președintele Klaus Iohannis.