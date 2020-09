Emiratele Arabe Unite se pregătesc să înceapă vaccinarea anti-COVID-19. Guvernul a anunțat că a a aprobat de urgență utilizarea de către personalul medical a unui vaccin împotriva noului coronavirus, aflat încă în fază de testare, la șase săptămâni după începerea studiilor pe om. A treia fază a studiului unui vaccin inactivat COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutică chineză Sinopham de stat a început în Emiratele Arabe Unite în iulie și încă nu a fost finalizată.

„Vaccinul va fi disponibil eroilor aflaţi în prima linie (în lupta împotriva pandemiei) şi celor care sunt cel mai expuşi riscului de a contracta virusul”, a scris pe Twitter Autoritatea Naţională de Gestionare a Crizelor şi Dezastrelor (NCEMA).

UAE authorises emergency use of COVID-19 vaccine for frontline health workers https://t.co/1iFGBwv6ss

Utilizarea vaccinului, încă în curs de testare, a fost aprobată după ce a fost testat pe 31.000 de voluntari. precizând, dintre care 1000 de persoane care sufereau de boli cronice și la care au apărut complicații.

În Emiratele Arabe Unite au fost anunţate până acum peste 80.000 de cazuri de coronavirus, dintre care 399 de decese.Femeia s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

În acest moment, la nivel global, 30 vaccinuri împotriva SARS-COV2 au ajuns în fazele finale ale cercetării și sunt testate pe oameni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.