Primul vaccin împotriva COVID-19 ar putea fi distribuit înainte de Crăciun

Pfizer Inc PFE.N și BioNTech ar putea obține autorizația de urgență în SUA și în Europa pentru vaccinul COVID-19 luna viitoare, după ce rezultatele finale ale studiului au arătat că are o rată de succes de 95% și nu are efecte secundare grave, au declarat miercuri producătorii de medicamente. Eficacitatea vaccinului s-a dovedit a fi consecventă la diferite vârste și etnii.

Specialiștii sunt optimiști că un vaccin COVID-19 ar putea fi distribuit înainte de Crăciun

Administrația americană pentru alimente și medicamente ar putea acorda utilizarea de urgență până la mijlocul lunii decembrie, a declarat pentru Reuters, directorul executiv al BioNTech, Ugur Sahin.

Aprobarea condiționată în Uniunea Europeană ar putea fi asigurată în a doua jumătate a lunii decembrie, a adăugat el.

"Dacă totul merge bine, mi-aș putea imagina că vom obține aprobarea în a doua jumătate a lunii decembrie și vom începe livrările înainte de Crăciun, dacă totul merge pozitiv", a spus el.

Rata de succes a vaccinului dezvoltat de compania americană și partenerul german BioNTech a fost mult mai mare decât ceea ce ar fi fost acceptabil pentru autoritățile de reglementare.

Experții au spus că a fost o realizare semnificativă în cursa pentru a pune capăt pandemiei.

„O premieră în istoria omenirii: mai puțin de un an de la secvența virusului până la testul clinic la scară largă al unui vaccin, bazat, de asemenea, pe o tehnică complet nouă", a spus Enrico Bucci, biolog la Temple University din Philadelphia . „Astăzi este o zi specială".

Sahin, de la BioNTech, a declarat că autorizația americană de utilizare de urgență (EUA) va fi solicitată vineri.

Eficiența vaccinului COVID ar fi de 95%

Compania de biotehnologie Mainz Biontech și partenerul său Pfizer au anunțat astăzi că, după efectuarea analizei finale a eficacității în studiul lor în curs de fază 3, candidatul lor la vaccin COVID-19 pe bază de ARNm, BNT162b2, a îndeplinit toate studiile obiective principale de eficacitate.

Într-un prim studiu, vaccinul a demonstrat o eficacitate de peste 90%. Companiile au publicat, de asemenea, date pozitive cu privire la siguranța vaccinului, pe care le-au identificat ca o etapă importantă pentru aprobarea de urgență în Statele Unite. Acum vor să depună cererea la autoritatea sanitară americană FDA în câteva zile.

Analiza datelor indică o rată de eficacitate a vaccinului de 95% (p <0,0001) la participanții fără infecție anterioară cu SARS-CoV-2 (primul obiectiv primar) și, de asemenea, la participanții cu și fără infecție anterioară cu SARS-CoV-2 (al doilea obiectiv primar), în fiecare caz măsurat de la 28 de zile după prima doză, la 7 zile după a doua doză, scrie marketscreener.com.

Prima analiză obiectivă primară se bazează pe 170 de cazuri de COVID-19, așa cum se specifică în protocolul de studiu, dintre care 162 de cazuri de COVID-19 au fost observate în grupul placebo comparativ cu 8 cazuri în grupul BNT162b2.