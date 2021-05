Prințul William, vaccinat anti-COVID-19. Ducele de Cambridge le-a mulțumit tuturor celor implicați în campania britanică de vaccinare

Prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, a fost vaccinat împotriva COVID-19, boală cu care s-a confruntat în primăvara anului trecut. Anunțul a fost făcut, joi, chiar de către Ducele de Cambridge.

În Marea Britanie, aproape 37 de milioane de persoane au fost vaccinate măcar cu o doză, într-una din cele mai rapide campanii de vaccinare din lume.

„Marți am primit prima doză din vaccinul (împotriva, n.r.) COVID-19. Tuturor celor care lucrează la desfășurarea vaccinării – vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți”, a scris Prințul William, joi, pe Twitter.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb