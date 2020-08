Proteste de amploare în centrul Beirutului, joi seară. Oamenii au ieșit pe străzi revoltați de faptul că neglijența guvernului a dus la explozia, care a ucis aproape 150 de oameni, a rănit aproximativ 5.000 de persoane și a ras de pe fața pământului cartiere întregi din Capitală, cu locuințe și întreprinderi, care s-au făcut una cu pământul.

Chiar dacă cei mai mulți cetățeni își plâng morții, revolata i-a scos în stradă. Manifestanții au cerut demisia guvernului și i-au îndemnat și pe cei responsabili de explozia masivă de marți să se predea.

„Nu putem suporta mai mult decât atât. Asta este. Întregul sistem trebuie să fie schimbat ", a spus Mohammad Suyur, un protestatar în vârstă de 30 de ani.

Protestatarii s-au adunat în apropierea clădirii Parlamentului, unde a fost aprins un foc și au fost aruncate cu pietre spre forțele de securitate. Forţele de ordine au acționat violent împotriva manifestanților și au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa. În timpul incidentului, mai mulți protestatari au fost răniți, potrivit theg uardian.com

Lebanese army is blocking the road to Parliament as protests and anger in response to the #BeirutExplosion grows. There is a small crowd, but army still using tear gas to disperse crowd. #Beirut_Explosion #BeirutBlast @TheWarMonitor @Natsecjeff @Almatrafi pic.twitter.com/QU5Gthd3gt



Ministerul Sănătății a declarat că numărul deceselor provocate de explozie a crescut de la 137 la 149 și va crește în continuare, pe măsură ce echipele de salvare degajează dărâmăturile.

Potrivit presei internaționale, 16 persoane, considerate responsabile pentru deflagrație au fost arestate, iar doi oficiali și-au dat demisia. Deputatul Marwan Hamadeh a demisionat miercuri, în timp ce ambasadorul Libanului a demisionat joi, spunând că catastrofa a demonstrat că e nevoie de o schimbare în conducerea țării.

— On tonight, August 6, 2020, following the Beirut Explosion and the Mix of the ongoing Economic, Political, Social, Religious and Geopolitical crisis, Lebanese Citizens, again, took the streets to protest against Lebanese Government, demanding its removal.



Part 1 of 3. pic.twitter.com/aI39NS9JRL