Proteste de amploare în Belarus, după ce presa de stat a anunțat că Alexandr Lukașenko a câștigat al șaselea mandat de președinte. Sondajele independente o arată învingătoare pe Svetlana Tihanovskaia (VIDEO)

Ciocniri violente între forțele de ordine și protestatari au avut loc, duminică noapte, în mai multe orașe din Belarus, inclusiv în capitala Minsk, după ce presa de stat a anunțat că preşedintele Aleksandr Lukaşenko, la putere de 26 de ani, a câștigat al șaselea mandat. Contracandidata sa, Svetlana Tihanovskaia, a refuzat să accepte înfrângerea, în condițiile în care sondajele independente arătau că ea a obținut mai multe voturi și chiar la o diferență extrem de mare. Observatorii internaționali au încetat demult să mai creadă că alegerile din Belarus sunt organizate corect și transparent. De altfel, serioase suspiciuni de fraudă există cu privire la scrutinul de duminică. Și, deloc o coincidență, internetul, singura sursă de informații credibile în Belarus, a fost mai mult picat fix în zi de alegeri. Agențiile oficiale de presă din Rusia o citează pe Tihanovskaya, care anunță că a câștigat oficial în foarte multe secții de vot.

Zeci de mii de oameni au protestat, duminică noapte, în Minsk și alte orașe din Belarus în contextul în care presa de stat a anunţat că preşedintele Aleksandr Lukaşenko a obținut aproximativ 80% din voturile exprimate duminică și a câștigat astfel un nou mandat de președinte, al șaselea.

Chaos on the streets of #Minsk #Belarus tonight as people protest against yet another falisified election result by president #Lukashenko. It will be his 6th term in office. Fingers crossed that Russia doesn’t send any “green little men” pic.twitter.com/pCqunjQRov