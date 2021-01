Susținătorii lui Donald Trump, președinte încă în exercițiu al Statelor Unite, care au reușit să pătrundă miercuri în Capitoliu au fost pe punctul de a distruge mai multe buletine electorale. Senatorul Jeff Merkley a postat, pe Twitter, că buletinele de vot ar fi fost arse de manifestanți dacă angajații Senatului nu le-ar fi luat în timp util.

„Buletine electorale salvate din Senat. Dacă angajații noștri capabili nu ajungeau la ele în timp util, ar fi fost arse de manifestanți”, a scris Merkley, pe Twitter, atașând și o imagine cu acestea.

Proteste în Washington | Manifestanții pro-Trump, pe punctul de a distruge mai multe buletine electorale. Ele au fost recuperate de angajații Senatului

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg