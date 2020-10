Proteste violente în Philadelphia, după ce un afro-american a fost împușcat mortal de poliție (VIDEO)

În Philadelphia au avut loc proteste violente, după ce un afro-american a fost împușcat mortal de poliție luni seara, potrivit Reuters.

Bărbatul de culoare, Walter Wallace, în vârstă de 27 de ani, a fost împuşcat mortal în urma unei altercaţii cu poliţia.

În timpul confruntării cu oamenii legii, bărbatul era înarmat cu un cuţit şi suferise o cădere nervoasă, după cum a povestit tatăl acestuia.

Wallace suferea de tulburare bipolară, iar soţia sa le-a spus poliţiştilor de problemele sale psihologice înainte ca acesta să fie împuşcat.

Tatăl lui Walter Wallace a spus că fiul său a fost împușcat de 10 ori şi a lăsat în urmă nouă copii, iar un al zecelea trebuia să sosească curând.

Incidentul a fost filmat de către un trecător care a surprins scena şi a devenit imediat virală pe reţelele de socializare. În înregistrare se vede cum doi poliţişti se apropie de Wallace şi îl avertizează să lase cuţitul deoparte, apoi se aud focuri de armă, iar bărbatul se prăbuşeşte.

Protestele violente au izbucnit la doar câteva ore după ce videoclipul a ajuns pe internet. Sute de manifestanţi au ieşit în stradă pentru a cere dreptate socială. De asemenea, s-au confruntat cu poliţia marţi noaptea, transformând Philadelphia într-un nou focar de tensiuni pe tema rasismului şi brutalităţii poliţiei, după manifestaţiile de anvergură izbucnite în urma morţii afro-americanului George Floyd, la sfârşitul lui mai, la Minneapolis, în timpul unei arestări brutale.

Poliţia a blocat accesul într-o zonă comercială din vestul oraşului unde fuseseră devastate magazine în noaptea de luni spre marţi, dar au fost vandalizate magazine din alte părţi. În timpul protestelor violente, cel puțin 30 de ofiţeri au fost răniţi şi au fost operate 90 de arestări.



Protests intensify in Philadelphia after shooting of young African American, United States



After the fatal shooting of Walter Wallace Jr., a 27-year-old African-American, at the hands of Philadelphia police on Monday, a wave of protests broke out at the scene. pic.twitter.com/5a4fqHb6FU