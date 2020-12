Proteste violente în SUA. Zeci de persoane au fost rănite în urma ciocnirii susținătorilor lui Donald Trump cu contramanifestanții

Mai multe persoane au fost rănite, sâmbătă noapte, în timpul unor proteste care au degenerat, în centrul oraşului Washington, SUA.

Ciocnirile s-au produs între susținătoriii lui Donald Trump, care au ieșit în stradă pentru a cere încă un mandat pentru favoritul lor și pentru a denunța, fără dovezi, „fraudă masivă” de la vot care ar fi dus la alegerea lui Joe Biden, și contramanifestanți.

The protests are moving out and some Trump supporters apparently staying at a Hotel was outside causing problems. The police had to use smoke bombs to brake up the action. #dcprotests #MAGA #ProudBoys pic.twitter.com/YQHmQSWfBu