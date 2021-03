Proteste violente la Atena, împotriva brutalității poliției. Patru agenți ai forțelor de ordine au fost răniți (VIDEO)

Grecii au ieșit revoltați marți seară, pe străzi, într-o suburbie a Atenei, la un proetst împotriva brutalității poliției, în semn de protest față de un incident din weekend, când mai mulți polițiști au bătut un bărbat nemulțumit de restricțiile impuse din cauza pandemiei.

Aproximativ 5.000 de oameni s-au adunat în piața principală a zonei Nea Smyrni din sudul capitalei grecești, însă marșul pașnic a degenerat rapid, protestatarii aruncând cu pietre, cu cocktailuri Molotov și dând foc coșurilor de gunoi.

The latest scenes from the Nea Smyrni district of #Athens , where clashes are taking place between anti-lockdown protesters and Greek riot police #Greece pic.twitter.com/4cCQUsnUqA

Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Un ofițer de poliție a fost aruncat de pe motocicletă de o mulțime furioasă, care apoi a început să-l dea cu piciorul. Imaginile TV au arătat ofițerul rănit și însângerat întins pe pământ înainte de a fi dus într-o ambulanță, potrivit politico.eu.

Patru polițiști au fost răniți în confruntări, iar unul dintre ei a fost transportat de urgență la spital. Autoritățile elene spun că violența din partea poliției au crescut cu 75% în ultimul an.

#Greece: More scenes from Nea Smyrni tonight, as Greeks riot following the appearance on social media of video showing Hellenic Police beating an innocent man with batons in the #Athens borough: pic.twitter.com/L0zTBWceW8