Protestele din Belarus și șansele regimului Lukașenko de supraviețuire, comentate de Armand Goșu în direct pe B1 TV: „Pare să fie începutul sfârșitului” (VIDEO)

Istoricul Armand Goșu a comentat, luni seară, în direct pe B1 TV, evenimentele din Belarus, unde anunțul că președintele în exercițiu a câștigat un al șaselea mandat consecutiv a condus la proteste anti-regim de mare amploare. „Pare să fie începutul sfârșitului pentru Lukașenko”, a spus specialistul în spațiul ex-sovietic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.