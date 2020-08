Protestele violente au reizbucnit în SUA, după uciderea altului bărbat de culoare de către polițiști. A fost decretată stare de alertă, iar Garda Națională a fost scoasă pe străzi (VIDEO)

Protestele violente au reizbucnit în statul american Wisconsin, după ce poliția a împușcat, duminică, de 7 ori, un bărbat de culoare. Indentificat ca fiind Jacob Blake, victima a supraviețuit rafalei de gloanțe și se află în spital, unde medicii au reușit să îi salveze viața.

Logodnica bărbatului de culoare împușcat, a distribuit o fotografie cu chipul acestuia

Veşti de ULTIMĂ ORĂ despre CRIN ANTONESCU. Fostul lider PNL 'DAT DISPĂRUT'. ADEVĂRUL a ieşit la suprafaţă

Ca și în cazul uciderii lui George Floyd, în luna mai a acestui an, momentul în care Blake a fost pus la pământ, a fost surprins pe camerele de supraveghere și a ajuns pe internet, stârnind revoltă.

În filmarea greu de privit, care circulă pe internet, se vede cum Blake ocoleşte un vehicul SUV, în timp ce doi ofiţeri cu armele la vedere îl urmăresc îndeaproape. Unul din ofiţeri pare să prindă cămaşa lui Blake în momentul în care acesta deschide portiera mașinii sale, pentru a intra, după care ofiţerii trag mai multe focuri în spatele său.

Avocatul familiei Blake şi a altor afro-americani împuşcaţi de poliţişti, a declarat că cei trei fii bărbatului, în vârstă de 3, 5 şi 8 ani, se aflau în maşină în timp ce tatăl lor a fost împuşcat, iar incidentul s-a petrecut la petrecerea aniversară fiului cel mare.



"Familia doreşte ca aceşti oameni să fie aduși în fața legii, iar cel care l-a împuşcat să fie pedepsit. Crunt este și faptul că cei trei fii ai săi au asistat la prăbușirea tatălui lor după ce au fost ciuruit de gloanțe. Acțiunile lor iresponsabile, imprudente și inumane aproape au costat viața unui om" a declarat avocatul.

Potrivit autorităților, polițiștii au intervenit să calmeze spiritele, după ce a fost reclamată o ceartă aprinsă, înaintea producerii împuşcării, în timp ce ziarul local Kenosha News a citat martori oculari care spun că Blake încerca să pună capăt unui conflict între două femei.



"Nu a fost un accident, nu a fost un incident regretabil al poliţiei, pare să fi fost un atac direct asupra unui membru al comunităţii noastre", a declarat luni locotenentul din Wisconsin, Mandela Barnes.

Duminică seară, după ce Blake a fost împușcat, oamanii au ieșit pe stradă furioși, iar autoritățile locale au acționat pentru a dispersa mulțimile. Potrivit presei locale, mai multe autoturisme au fost incendiate și mai multe vitrine și ferestre au fost sparte, în timpul ciocnirilor dintre protestatari și forțele de ordine. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru descuraja protestatarii. Guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, a declarat luni că trupe ale Gărzii Naţionale vor fi dislocate în oraşul Kenosha, pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru menținerea siguranței publice și a capacității indivizilor de a protesta pașnic.

Democrat Wisconsin Governor Tony Evers earlier today, at the request of local officials, authorized the National Guard to support local law enforcement in Kenosha County during riots. Here’s the current scene: pic.twitter.com/ETFF2Agj8L

Pe Twitter, fiul președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr, a pus paie pe foc, catalogând protestele drept „anarhie” și repostând o serie de videoclipuri cu clădiri și mașini in flăcări, presupuse filmate în Kenosha.

Folks this is coming to a town near you if Democrats win in November. Is this still “peaceful protesting?” Has a single democrat denounced this anarchy yet?

It is up to you if you want this in your backyard or not. #Wisconsin https://t.co/PjlXHAVS6C