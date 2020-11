Radu Magdin: Indiferent cine va câștiga alegerile prezidențiale, va mai dura zile dacă nu săptămâni până când America, în întregimea ei, va accepta rezultatul / Donald Trump e candidatul cel mai talentat politic (VIDEO)

Radu Magdin a explicat, miercuri, în direct pe B1 TV, că dacă următoarele ore îl vor favoriza pe Joe Biden, este probabil ca Donald Trump să potențeze mesajul potrivit căruia alegerile prezidențiale din SUA au fost fraudate. „Contează foarte mult marcarea – atât pentru tabăra ta, cât și pentru restul țării – a ideii că tu vei fi viitorul președinte și, practic, asta am văzut în ultimele ore”, a subliniat analistul politic.

