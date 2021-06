Raportul SUA privind OZN-urile a fost publicat. La ce concluzii a ajuns Pentagonul (VIDEO)

Pentagonul a dat publicității un nou raport despre Obiectele Zburătoare Neidentificate, dar și acesta are concluzii interpretabile. Documentul indică faptul că OZN-urile ar putea avea origini terestre, dar nu exclude în totalitate nici posibilitatea ca ele să aibă altă origine. Raportul a atras deja critici din cauza modului în care a fost redactat, dar şi din cauza în care au fost colectate informaţiile din el, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

