Rareș Bogdan: România, care i-a abandonat pe frații noștri de peste Prut, a pierdut toate pariurile acolo. Nu este succesul României, ci al dorinței fraților noștri de a fi europeni (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a comentat, duminică seară, în direct pe B1 TV, primele rezultate exit poll de la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care o dau câștigătoare pe candidata pro-europeană, fostul premier Maia Sandu, în dauna președintelui pro-rus în exercițiu, Igor Dodon.

