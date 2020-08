Reacția Angelei Merkel, întrebată dacă a fost „fermecată” de Donald Trump (VIDEO, FOTO)

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a părut ușor contrariată când un reporter a întrebat-o dacă a fost „fermecată” de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Jurnalistul pusese întrebarea în contextul în care Richard Grenell, fostul ambasador american la Berlin, sugerase acest lucru miercuri, în timpul unui discurs susținut la Convenția Națională Republicană.

Vineri, într-o conferință de presă, întrebată în legătură cu declarația lui Grenell, Merkel a părut vizibil contrariată: „A făcut ce?”.

Când reporterul a adăugat că Grenell a spus că Trump „a fermecat-o”, Merkel a făcut o scurtă pauză și apoi a zâmbit.

Cei prezenți la conferință au izbucnit în râs, iar Merkel a început și ea să râdă, notează Business Insider.

Sursă Video: Deutsche Welle

Sursă Video: Deutsche Welle