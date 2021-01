Reacția lui Vladimir Putin, după ce Aleksei Navalny a publicat controversata galerie foto cu palatul de 1 miliard de euro, care ar aparține președintelui rus

Presa de pe întreg mapamondul a preluat imaginile cu presupusul palat al lui Vladimir Putin, de la țărmul Mării Negre. În urma imaginilor scandaloase, președintele Rusiei a oferit explicații.

Vladimir Putin a negat toate acuzațiile, afirmând faptul că palatul luxos nu-i aparține.

„Nimic din ceea ce este indicat acolo ca proprietate a mea nu-mi aparține. Nici mie, nici rudelor mele apropiate", a declarat Vladimir Putin,

Vladimir Putin îl acuză de manipulare pe Aleksei Navalny

Totodată, președintele rus a suținut vehement faptul că strategia lui Aleksei Navalny este doar o manipulare în masă.

„Nu am urmărit acest film, din lipsă de timp, dar am răsfoit prin selecțiile video pe care mi le-au adus la cunoștință asistenții mei.

Când vine vorba despre obiecte care costă milioane și poate miliarde, trebuia să existe ceva care să rămână, o înregistrare a terenurilor, anumite tranzacții, un documente și însemne electronice la vreun notar.

Acum este doar o oportunitate convenabilă. Au adunat totul și au decis să spele creierii cetățenilor noștri, cu tot acest material", a mai declarat Vladimir Putin, potrivit Interfax. Fenomenul "apei moarte" care i-a îngrozit pe specialişti: vapoarele se opresc brusc, iar motoarele învârt "în gol"

Presupusul palat al lui Vladimir Putin, desprins parcă din filme

Vladimir Putin ar avea un palat în valoare de 1 miliard de euro.

Echipa lui Aleksei Navalnîi a încărcat în online o galerie foto controversată pe site-ul opozantului regimului Vladimir Putin. Președintele rus ar deține o proprietate imensă, pe un domeniu de 7.000 de hectare, pe malul Mării Negre, aproape de orașul Ghelendjik.

Palatul care ar aparține lui Vladimir Putin este înconjurat de podgorii și beneficiază de patinoar de hochei, camuflat sub o peluză, un heliport, un cazino, o sală de teatru și o sală se sport, se arată pe blogul lui Navalnîi. Camerele uriașe sunt dotate cu mobilier de lux, iar dormitorul lui Putin ar avea în jur de 260 de metri pătrați. În plus, spațiul aerian de deasupra proprietății are statul de „No fly zone", zonă aeriană interzisă. VEZI AICI galerie foto.