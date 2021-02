Reacții adverse la vaccinul AstraZeneca, înregistrate în rândul personalului medical din Franța. Conducerea spitalului din Bretania a suspendat activitatea (VIDEO)

Personalul medical din mai multe spitale a înregistrat reacţii adverse la administrarea vaccinului produs de AstraZeneca. Reacţiile prezintă simptome asemănătoare gripei, cu dureri de cap și febră mare. Medicii au intrat în concediu medical, iar conducerea acestor spitale a decis suspendarea vaccinării cu serul produs de AstraZeneca.

La doar o săptămână după începerea vaccinării cu AstraZeneca, al treilea vaccin autorizat în Franța, au apărut mai multe efecte secundare în rândul personalului din spitalele din Brest și Morlaix, din regiunea franceză Bretania. Printre acestea se numără simptome asemănătoare gripei, cu dureri de cap și febră mare, potrivit Le Telegramme.

Vaccinul AstraZeneca era așteptat la spitalul din Brest, pentru a începe vaccinarea pe scară largă a personalului medical la începutul acestei săptămâni. Însă primele doze au sosit puțin mai devreme, adică weekendul trecut.

Potrivit jurnaliştilor francezi, autorităţile au decis să nu piardă timpul, astfel că au început îndată vaccinarea medicilor. Prioritate au avut serviciile care primesc pacienții covizi: boli infecțioase, urgențe și resuscitare.

Totuşi, la scurt timp după administrarea dozelor, spitalul s-a confruntat cu o proporție mare de vaccinați cu efecte secundare. În total, 20-25% din personalul vaccinat a intrat în concediu medical.

Astfel, conducerea a luat decizia de a suspenda vaccinarea. Aceleași reacții, în aceleași proporții, ar fi fost înregistrate şi de personalul spitalului Quimper.

În consecinţă, şi Spitalul Morlaix, care urma să primească primele doze de vaccinuri AstraZeneca vinerea aceasta, pentru a începe vaccinarea personalului medical, a decis să suspende vaccinarea cu serul britanic.

Acest vaccin vectorial viral a îmtâmpinat unele obstacole în ultimele săptămâni. Eficacitatea sa a fost pusă la îndoială pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani și în țările în care sunt prezente şi alte variante ale virusului SARS-CoV-2. Totuşi, OMS a recomandat utilizarea vaccinului Astrazeneca, inclusiv pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

Până acum, în Franţa, peste 2 milioane de oameni au primit cel puțin o doză de vaccin, iar aproximativ 530.000 au primit-o deja pe a doua.

Cel puțin 3,4 milioane de francezi au fost confirmați cu Covid-19 în Franța, deși este probabil să fi fost mult mai multe cazuri, dată fiind lipsa de teste accesibile în timpul primului val al pandemiei.

