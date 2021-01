Reacții internaționale după învestirea lui Joe Biden. „Administrația sa va avea misiunea de a vindeca sufletul națiunii. Atașamentul față de democrație nu cunoaște frontiere” (VIDEO)

Lideri politici și religioși i-au felicitat pe Joe Biden și Kamala Harris, miercuri, ziua în care au fost învestiți în funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte al Statelor Unite.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis: „Îl felicit pe președintele Joe Biden și pe vicepreședintele Kamala Harris. Sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm parteneriatul strategic în beneficiul cetățenilor noștri și să lucrăm la adevăratul spirit al valorilor transatlantice”.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron: „Suntem împreună. Vom fi mai puternici să înfruntăm provocările vremurilor noastre. Mai puternici să ne construim viitorul. Mai puternici să ne protejăm planeta. Bun venit înapoi în Acordul de la Paris”.

„Acum este timpul să căutăm un numitor comun - noua administraţie ameeicană a indicat deja o revenire la OMS şi Acordul de la Paris. Poate că nu vom fi mereu de acord unii cu alţii, dar nu vom renunţa să căutăm soluţii", a transmis și Ministrul german de Externe, Heiko Maas.

„Este o mare zi pentru democraţie, ajungând mult dincolo de graniţele Americii”, a susținut Giuseppe Conte, premierul Italiei.

Premierul japonez Yoshihide Suga: „Felicitări președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kalama Harris în ziua învestirii. Japonia și Statele Unite sunt aliați prin legături strânse și valori universale comune”.

Președintele statului Chile, Sebastian Piñera: „Administrația sa va avea misiunea de a vindeca sufletul națiunii și de a întări coeziunea internă. Atașamentul față de democrație, libertate și drepturile omului nu cunoaște frontiere. Îi doresc numai bine președintelui Biden!”

Andres Manuel Lopez Obrador, președintele Mexicului, a transmis că pandemia de coronavirus, redresarea economică și migrația sunt domenii-cheie de interes în relația Mexic - SUA. Acesta a punctat că Biden trebuie să reglementeze statutul mexicanilor care muncesc pe teritoriul american.

Imran Khan, premierul Pakistanului: „Abia aștept să lucrăm împreună în consolidarea relațiilor Pakistan - SUA prin angajamente comerciale și economice, pentru combaterea încălzirii climatice, îmbunătățirea sănătății publice, combaterea corupției și promovarea păcii în regiune și în lume”.

Papa Francisc a transmis că se roagă la Dumnezeu să ghideze eforturile lui Joe Biden pentru a aduce reconciliere în societatea americană. Suveranul Pontif a insistat că noul președinte american trebuie să lucreze la perfectarea unei societăți marcate de o justiție adevărată, libertate și respect pentru drepturile și demnitatea fiecărei persoane, în special ale celor săraci, vulnerabili și a ale celor care nu au o voce să îi reprezinte.

Ursula von der Leyen, președinta Comisie Europene: „Statele Unite s-au întors. Și Europa e pregătită. Pregătită să reia legăturile cu un partener vechi și de încredere. Pregătită să dea un nou suflu prețioasei noastre alianțe. Abia aștept să lucrez cu președintele Biden”.

