Reacţii tranşante ale liderilor UE după deturnarea zborului Ryanair 4978 la Minsk. Ursula von der Leyen: Comportamentul scandalos și ilegal al regimului din Belarus va avea consecințe

Deturnarea unui avion comercial către Minsk și arestarea unui jurnalist, opozant al regimului din Belarus, a provocat reacții dure din partea liderilor europeni. Încă de duminică seară, oficialii Uniunii Europene au transmis mesaje prin care au condamnat cu fermitate acțiunea Belarusului de a deturna avionul Ryanair care decolase din Atena și se îndrepta spre capitala Lituaniei. La ordinul președintelui Aleksandr Lukașenko, aeronava a fost deviată către Minsk sub pretextul unei amenințări cu bombă. La aterizarea în capitala Belarusului, jurnalistul Roman Protasevich a fost arestat.

Ce mesaje au transmis liderii UE după ce avionul comercial Ryanair a fost deturnat al Minsk

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat acțiunea regimului de la Minsk drept un „comportament scandalos și ilegal” și a cerut eliberarea imediată a jurnalistului.

”Comportamentul scandalos și ilegal al regimului din Belarus va avea consecințe. Cei responsabili de deturnarea Ryanair trebuie sancționați. Jurnalistul Roman Protasevich trebuie eliberat imediat. EUCO va discuta mâine măsurile de întreprins”, a transmis șefa Executivului european, duminică seară, într-un mesaj pe Twitter.

Ursula von der Leyen, despre avionul deturnat la Minsk

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.



Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.



Journalist Roman Protasevich must be released immediately.



EUCO will discuss tomorrow action to take. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

La rândul său, președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis duminică seară, că este esențial ca acest caz să fie investigat de Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO).ULTIMA dorință a lui Ion Dichiseanu, mărturisită pe patul de spital. Din păcate, a murit înainte să se îndeplinească

”Foarte îngrijorat cu privire la rapoartele despre o aterizare forțată a zborului Ryanair în Minsk. Solicităm autorităților din Belarus să elibereze imediat zborul și toți pasagerii acestuia. O investigație ICAO a incidentului va fi esențială”, a scris oficialul UE, tot pe Twitter.

Charles Michel, despre deturnarea avionului Ryanair

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

O reacție a venit și din partea lui Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate.

Tot într-un mesaj publicat pe Twitter, șeful diplomației europene a precizat că acțiunea regimului din Belarus este ”total inadmisibilă”.

”Guvernul de la Belarus este responsabil pentru securitatea tutruror pasagerilor și a aeronavei”, a adăugat Borrell.

Mesajul lui Josep Borrell după deturnarea avionului Ryanair

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

Și comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a criticat în termeni duri incidentul.

”Deturnarea avionului Ryanair este revoltătoare. Securitatea și integritatea tuturor cetățenilor de la bordul aeronavelor noastre este de o importanță crucială și un principiu fundamental al convențiilor internaționale. Roman Protasevich trebuie eliberat imediat”, a transmis Adina Vălean.

Adina Vălean, despre avionul deturnat

The hijacking of the #Ryanair plane is outrageous. The security and integrity of all citizens on board of our airlines is of crucial importance and a fundamental principle of international conventions.

Roman Protasevich must be released immediately. https://t.co/WZx087ejVC — Adina Valean (@AdinaValean) May 24, 2021

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, europarlamentarul Eugen Tomac a declarat că acțiunea Belarusului a provocat multă furie la Bruxelles.

”Este foarte multă furie la Bruxelles, în acest moment, tocmai pentru că asistăm la un precedent extrem de periculos. (...) Acest precedent obligă Uniunea Europeană, dar și NATO, la măsuri și sancțiuni extrem de dure. Este inadmisibil ca un stat să practice o asemenea formă de dezinformare pentru că acest avion a aterizat la Minsk plecând de la această dezinformare pe care au practicat-o autoritățile din Belarus”, a spus Tomac.

Reacții dure și din partea SUA

Reacții dure au venit și de peste ocean, prin vocea secretarului de stat american Antony Blinken.

„Acest act șocant comis de regimul Lukașnenko a pus în pericol viața a peste 120 de pasageri, inclusiv cetățeni americani. Rapoartele inițiale, care sugerează implicarea serviciilor de securitate din Belarus și utilizarea aeronavelor militare din Belarus pentru escortarea avionului, sunt profund îngrijorătoare și necesită investigații complete”, a spus oficialul american.

Cine este jurnalistul Roman Protasevich

În vârstă de 26 de ani, jurnalistul Roman Protasevich este cofondator și fost editor al canalului NEXTA de pe platforma de socializare Telegram, care a devenit o conductă populară pentru inamicii lui Lukașenko menită să împărtășească informații și să organizeze demonstrații împotriva guvernului. A fugit din țară în 2019, temându-se de arestare.

Duminică, Protasevich se întorcea la Vilnius de la o conferință economică în Grecia cu liderul opoziției bieloruse Svetlana Tikhanovskaya.