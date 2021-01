Recep Erdogan, președintele Turciei, a avut un nou discurs ferm la adresa NATO și UE. Oficialul de la Ankara a declarat că țara sa este tratată nedrept de cele mai importante puteri decizionale din cadrul structurilor menționate.

În cadrul unui discurs susținut în fața ambasadorilor UE la Ankara, Recep Erdogan a declarat faptul că turcii și-au pierdut încrederea în valorile europene. Scepticismul este determinat de lipsa de colaborare și de deschidere a UE față de aderarea Turciei, dorință exprimată de 6 decenii, a susținut Erdogan.

„Așa cum nu este posibil să citim istoria Turciei în afara Europei, nu este posibil să înțelegem istoria Europei fără Turcia. Națiunea noastră își vede viitorul împreună cu Europa. În această idee, am fost angajați într-o luptă pentru a deveni membri cu drepturi depline ai UE de aproape 60 de ani. Nu am renunțat niciodată la aderare, care este scopul nostru final, în ciuda dublului standard și al nedreptăților la care am fost supuși.

(...) Teroriștii care au martirizat 241 dintre cetățenii noștri în noaptea loviturii de stat continuă să trăiască în multe țări europene fără să fie puși sub acuzare.

Mai mult decât atât, membri au organizațiilor teroriste sunt lăsați să organizeze proteste împotriva mea personal și împotriva națiunii noastre chiar în mijlocul Europei. Acesta este principalul motiv pentru care scade încrederea poporului turc în UE și în valorile europene”, a declarat Recep Erdogan.

Recep Erdogan promite stabilitate în UE, după aderarea Turciei: „Nesiguranța care s-a remarcat după Brexit va dispărea când Turcia își va lua locul meritat în familia europeană"

De asemenea, președintele Turciei nu și-a pierdut complet speranța cu privire la aderarea în UE și a subliniat cât de importantă va fi o astfel de mutare pentru comunitatea continentală.

„Așa cum dorința noastră de aderare veche de 60 de ani este o decizie strategică pentru noi, acceptarea Turciei ca membru al UE va fi o decizie ontologică în privința viitorului UE. Nesiguranța care s-a remarcat după Brexit va dispărea când Turcia își va lua locul meritat în familia europeană", a susținut Erdogan.

NATO, trasă la răspundere de către Recep Erdogan

Mai mult, Erdogan a tras la răspundere NATO. Liderul de la Ankara a susținut faptul că alianța militară a dat dovadă de pasivitate în față de forțele teroriste din Turcia.

„Suntem împreună în NATO. Din moment ce suntem membri ai NATO, ar trebui să ducem această luptă împreună. De ce ne lasă celelalte țări singuri în lupta împotriva terorismului?", a mai punctat Erdogan.