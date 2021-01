Regatul Unit, prima țară din lume care începe vaccinarea anti-COVID cu serul dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford: Cine sunt primele persoane vaccinate

UPDATE, 4 ianuarie, ora 10.20 - Vaccinarea cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford și compania AstraZeneca a început în Regatul Unit.

Un bărbat în vârstă de 82 de ani este prima persoană din Marea Britanie care a primit vaccinul Oxford-AstraZeneca de când a fost aprobată utilizarea serului. Este vorba despre Brian Pinker, un pacient internat la Spitalul Churchill pentru dializă. El a fost vaccinat luni dimineață. După ce i-a fost administrat vaccinul, bărbatul a declarat că abia așteaptă să petreacă alături de soție aniversarea celor 48 de ani de căsnicie, în luna februarie, notează Sky News.

Al doilea britanic vaccinat cu serul produs de AstraZeneca este Trevor Cowlett, un profesor de muzică în vârstă de 88 de ani.

'I'm so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.'



82-year-old Brian Pinker became the first person in the world to receive the new Oxford AstraZeneca vaccine this morning at @OUHospitals.