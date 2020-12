Regele Spaniei face apel la respectarea „principiilor morale şi etice” când chiar tatăl său e vizat într-un scandal de proporții (VIDEO)

În mesajul său de Crăciun, regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a făcut un apel la respectarea „principiilor morale şi etice”, când propriul său tată este personaj principal într-un scandal de corupție. Imaginea monarhiei spaniole a fost serios șifonată anul acesta. În contextul unei perioade dificile de criză economică și sanitară, aceasta s-a confruntat și cu acuzații dure după ce fostul rege, Juan Carlos, a găsit de cuviință să plece în Emiratele Arabe Unite chiar când era vizat în anchete judiciare. Reprezentanții săi au transmis că el nu se sustrage cercetărilor, dar mulți spanioli n-au fost deloc impresionați. Nici bine n-a plecat din țară, că Juan Carlos a devenit protagonistul unei noi anchete, pentru spălare de bani.

„La întronizarea mea, în 2014, în faţa Parlamentului, m-am referit la principiile morale pe care cetăţenii le aşteaptă de la noi. Ele ne privesc pe noi toți, fără excepție, şi trec dincolo de considerații de orice natură, inclusiv personale sau familiale. Acest lucru a coincis mereu cu felul în care mi-am conceput responsabilităţile ca şef al statului”, a susținut regele Spaniei, Felipe al VI-lea, în mesajul său de Crăciun.

Sursă Video: El Mundo

