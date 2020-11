Renato Usatîi, după întâlnirea cu Maia Sandu: „Juriștii PAS vor prezenta un plan în scris cum poate fi dizolvat Parlamentul”

Renato Usatîi, liderul „Partidul Nostru”, plasat pe locul trei în primul tur al alegerilor prezidențiale din Repulica Moldova, a declarat că a avut o întrevedere cu Maia Sandu, candidata PAS la alegerile prezidențiale.

Acesta nu a precizat că o va susține în turul doi pe Maia Sandu și că așteaptă un plan concret de la PAS despre cum ar putea fi dizolvat Parlamentul după alegerile prezidențiale. Liderul „Partidului Nostru” a mai spus că va reveni ulterior cu o decizie în privința susținerii candidatei PAS în turul II al scrutinului prezidențial.

„M-am întâlnit cu Maia Sandu, ea mi-a comunicat că anterior a declarat că pledează pentru alegeri anticipate, dar nu am auzit un mecanism cum pot fi organizate alegerile anticipate și cum poate fi dizolvat Parlamentul R. Moldova. În câteva zile, juriștii PAS vor prezenta un plan în scris cum poate fi dizolvat Parlamentul. Dodon poate să mă sune prin intermediul unui avocat. Eu nu sunt fanatul lui Maia Sandu, dar dacă vorbim despre corupție și „kulioace” eu am venit cu probe. Eu voi accepta funcția pe care vor dori să o am cetățenii. Neavând posibilitatea să fac cunoștință cu toți cetățenii, nu am reușit să vorbesc cu ei. Trebuie să curățim țara. Pe cine vor vota cetățenii care m-au susținut depinde de pașii pe care îi vor face candidații. Depinde ce va spune Maia Sandu. Igor Dodon nu poate vorbi despre curățarea corupției. Planul unu al lui Dodon este că, dacă pierde alegerile să fie el numit la funcția de prim-ministru, dar dacă nu, atunci Dodon îl va propune pe Năstase la funcția de prim-ministru. Astfel, ca Maia Sandu să-l accepte pe Năstase la funcția de prim-ministru. Eu pledez și cer ca Maia Sandu să iasă să explică ce va face cu dizolvarea Parlamentului. Pe Dodon nimeni nu o să-l creadă. Dacă Maia Sandu spune că cetățenii vor schimbare, înseamnă că cetățenii vor schimbare nu medalii.”

Renato Usatîi a declarat luni, 2 noiembrie, că după ce se va întâlni cu Maia Sandu și va discuta despre proiectele pe care le-a început „Partidul Nostru” și despre promisiunile pe care le-a făcut candidatul în campania electorală, va anunța pe cine susține în turul doi de scrutin.