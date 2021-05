Resturile de la o rachetă chinezească urmează să cadă necontrolat pe Pământ. Care sunt zonele care ar putea fi lovite (VIDEO)

Experții în zboruri spațiale se așteaptă ca resturile unei rachete chinezești să cadă în mod necontrolat pe Pământ în următoarele zile. În acest stadiu, este greu de spus cu 100% certitudine cum, sau exact unde și când vor coborî bucățile de rachetă, un model Chang Zheng-5B (CZ-5B).

Ummm... just caught this flying over my home in SW Portland. pic.twitter.com/CvQJwvWsyj