Reuters: Suedia oprește licitația 5G

Autoritatea suedeză pentru poștă și telecomunicații (PTS) a oprit derularea licitatiilor pentru acordarea frecventelor 5G. Licitațiile erau programate să înceapă astăzi, marți 10 noiembrie. Informația este anunțată de agenția Reuters.

PTS emisese luna trecuta o decizie prin care Suedia urma exemplul Marii Britanii si excludea gigantul telecom Huawei din procesul de realizare a retelei 5G, invocând riscuri de securitate națională. Operatorilor care urmau să participe la licitație li se solicita să elimine din retea componentele acestui furnizor, până cel tarziu la 1 ianuarie 2025.

Decizia PTS a fost contestată în Justitie de Huawei, săptămâna trecută. Anumite fragmente ale deciziei PTS premergătoare viitoarelor licitații 5G nu se vor aplica până la o nouă notificare, a declarat instanța administrativă de la Stockholm, într-o decizie care ar permite implicarea Huawei în imediata licitație a spectrului de frecvențe 5G din Suedia.

Huawei nu are un plan pentru mai multe acțiuni legale în acest moment și așteaptă un dialog constructiv cu autoritățile suedeze, a declarat pentru Reuters Kenneth Fredriksen, vicepreședinte executiv Huawei, Central Europe and Nordic Region. „Suntem dispuși să cooperăm pe deplin în privinţa oricăror cerințe viitoare care ne-ar putea fi adresate ca furnizor de echipamente 5G, lucru care ne va permite să fim un furnizor certificat”, a precizat el.

PTS a declarat că a informat operatorii cu privire la oprirea licitației și că va examina posibilitățile de a relua procedurile cât mai curând posibil.

„Aceasta nu este o victorie pentru Huawei și nu este o pierdere pentru guvernul suedez”, a declarat consultantul John Strand. "Incertitudinea legată de condițiile licitației este motivul pentru care PTS a oprit acest proces", a spus el.

"Decizia suspendării înseamnă că termenii referitori la utilizarea produselor Huawei nu se aplică în timpul deliberării cauzei de către instanța administrativă, până la o nouă notificare", a precizat judecătorul Johan Lundmark într-o declarație a instanței.

Articol: Reuters