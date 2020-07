Revenirea unui dezertor cu simptome de COVID-19 în Coreea de Nord a dus la carantinarea unui oraș. În Sud, unde fugise în 2017, bărbatul era acuzat de agresiune sexuală

Un dezertor în vârstă de 24 de ani a revenit în Coreea de Nord, săptămâna trecută, în același mod în care părăsea statul comunist în anul 2017, anunță autoritățile, dar cum de această dată pandemia de coronavirus tulbură peisajul, călătoria sa ilegală a atras mult mai multă atenție, relatează Reuters.



Revenirea unui dezertor cu simptome de COVID-19 în Coreea de Nord a dus la carantinarea unui oraș





Coreea de Sud a oferit doar numele mic pentru identificarea dezertorului, Kim, și susține că este „fugarul” pe care Coreea de Nord l-a acuzat că a trecut ilegal granița care împarte peninsula în două, săptămâna trecută, deși avea simtpome de COVID-19.

Confruntându-se cu o anchetă pentru o presupusă agresiune sexuală, Kim a evadat prin sistemele de control high-tech de la granița sud-coreeană. Mai exact, el s-a târât printr-o țeavă de scurgere și a înotat spre Coreea de Nord de-a lungul râului Hain, în 19 iulie, potrivit precizărilor făcute de armata sud-coreeană. Ar fi stat ascuns acolo zile întregi, înainte să fie găsit de nord-coreeni.

Park Han-ki, șeful armatei sud-coreene, a transmis parlamentului, marți, că bărbatul și-a croit drum prin gardurile cu sârmă ghimpată instalate la sfârșitul țevii, ce făcea conexiunea cu râul. Fugarul o înălțime de 163 cm, respectiv o greutate de 54 de kilograme.

Un oficial de la Seul a afirmat că se crede despre Kim că ar fi folosit o cale asemănătoare pentru a fugi în Coreea de Sud, în 2017, iar autoritățile susțin că bărbatul ar fi cercetat zona la început de iulie 2020, cel mai probabil pentru a-și pregăti evadarea.



În Coreea de Sud, unde fugise în 2017, bărbatul era acuzat de agresiune sexuală





Povestea dezertorului a început și, până acum, se termină în Kaesong, un oraș nord-coreean de frontieră care a găzduit, printre altele, parcul industrial și biroul inter-coreean de legătură, care nu cu mult timp în urmă a fost aruncat în aer. Cum în 2016 proiectul industrial a fost închis pe fondul tensiunilor tot mai mari pe care le stârnea programul de armament nuclear derulat de Phenian, șocul economic l-a determinat pe Kim să își încerce norocul în Sud, în 2017, după cum chiar el afirma într-un videoclip realizat alături de un alt dezertor, în iunie.

În loc să își croiască drum către China, cum fac majoritatea dezertorilor din Coreea de Nord, Kim s-a îndreptat către Sud, spre bine-păzita Zonă Demilitarizată, care demarchează cele două state din peninsulă.

„După ce am trecut de gardurile cu sârmă ghimpată, am găsit mine, pe care le-am ocolit prin trestie, pe lângă râul Han, unde am stat ascuns în jur de trei ore”, a spus el în videoclip, adăugând că a început să înoate, orientându-se după luminile de pe malul sudic al râului. Ajuns pe țărm în cele din urmă, a început să strige după ajutor și a fost găsit de către o unitate de soldați din Coreea de Sud.

Se știu puține lucruri despre traiul lui Kim în Coreea de Sud, dar o sursă familiară cu trecutul său susține pentru Reuters că bărbatul ar fi datorat aproape 17.000 de dolari unui alt dezertor din Kaesong. Potrivit poliției, o femeie în vârstă de 20 și ceva de ani – dezertoare și ea – a înaintat o plângere, în 12 iunie, prin care l-a acuzat pe Kim că a agresat-o sexual în propria casă. El a fost audiat în 21 iunie, dar a negat acuzațiile.

Investigația a primit un nou aplomb în 19 iulie, când o cunoștință de-a lui Kim a anunțat poliția că acesta ar fi amenințat-o pe femeie și plănuia să fugă în Coreea de Nord. La două zile distanță, pe numele său a fost emis un mandat de arestare, dar, potrivit presei de stat din Coreea de Nord, deja trecuse granița la acel moment.

În 24 iulie, autoritățile din Coreea de Nord l-au găsit în Kaesong, când manifesta simptome de COVID-19. Dictatorul Kim Jong-un a dispus carantinarea orașului și a declarat stare de urgență, anunța media de stat duminică.