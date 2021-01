Revoltă în Rusia: Mii de protestatari cer eliberarea lui Alexei Navalny. Sute dintre ei au fost arestați (VIDEO)

Sute de protestatari ruși au fost arestați, ca urmare a manifestaţiilor organizate în întreaga ţară pentru eliberarea lui Alexei Navalny, principalului opozant al lui Vladimir Putin.

Cel puţin 15.000 de persoane au participat până acum la protestele organizate în Extremul Orient al Rusiei şi în Siberia, unde sunt -50 de grade Celsius.

Navalny le-a cerut oamenilor să iasă în stradă, după arestarea sa din weekendul trecut. El a fost arestat duminica trecută imediat ce a ajuns pe aeroportul din Moscova, de la Berlin unde a fost salvat după ce a fost otrăvit în august 2020, în Rusia.

Protestarii înfruntă forțele de ordine, cerând eliberarea din areste a lui Alexei Navalny

Today thousands of people all over #Russia went out to protest. They are demanding the release of Alexey #Navalny the leader of Russian opposition who was put in jail a week ago. This videos are from the city of Vladivostok where police is using force against peaceful protesters. pic.twitter.com/fDuj7XL2RD