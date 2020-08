Peste 100.000 de oameni protestează la Minsk duminică, 23 august, pentru a denunța realegerea președintelui Alexandr Lukasenko, care se confruntă de două săptămâni cu o mișcare uriașă de contestare, transmite agenția de presă AFP.

Oamenii au ieșit în stradă pentru susţinerea guvernatorului provinciei cu acelaşi nume din extremul orient al Rusiei.

Mulțimea reunită în Cu drapele alb si rosu, culorile contestarii, multimea reunita in Piata Independentei si pe strazile din jur a reluat in cor slogane precum ”Libertate!”.



Mass-media si conturile de mesagerie Telegram apropiate de opozitie au indicat mai mult de 100.000 de protestatari in capitala pentru a doua duminica consecutiv.

”Sunt 100-200 de mii de persoane în Piața Independenței din Minsk”

Sute de mii de oameni protestează în Belarus

Cea mai mare manifestație. Ruşii au ieșit din nou în stradă ca să-l susțină pe guvernatorul regiunii Habarovsk, arestat ca suspect de crimă

Protestele continuă în Belarus. Între 100.000 și 200.000 de persoane s-au strâns duminică pentru a manifesta pe străzile oraşului Habarovsk din estul Rusiei, pentru al şaptelea weekend consecutiv de proteste, după ce guvernatorul regiunii, Serghei Furgal, a fost arestat ca suspect de crimă, la începutul lui iulie, transmite agenția de știri Reuters.

La mai bine de două săptămâni de proteste, manifestul ar trebui să dovedească că opoziția poate să-i impună lui Lukașenko o luptă de durată cu scopul de a-l forța să negocieze plecarea sa.

Alexandr Lukasenko a amenințat cu represalii față de greviști sub formă de concedieri sau de închiderea uzinelor. Această tactică pare să funcționeze, numărul de participări din uzinele de stat, piloni ai sistemului economico-social din Belarus, a scăzut săptămâna aceasta.



Președintele rus a declarat că a înlocuit și membrii demisionari din redacțiile de stat cu jurnaliști veniți din Rusia.



În ciuda relațiilor tensionate din ultimele luni, Moscova și-a anunțat susținerea pentru Alexandr Lukasenko și a avertizat cu privire la orice fel de amestec occidental. Uniunea Europeana (UE) a anunțat că va sancționa puterea din Belarus.