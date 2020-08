Robert Trump, fratele președintelui Donald Trump, a decedat la vârsta de 71 de ani

Robert Trump, fratele mai mic al preşedintelui american, Donald Trump, a murit. Liderul de la Casa Albă a anunțat decesul fratelui său sâmbătă seara.

„Cu inimă grea vă spun că minunatul meu frate, Robert, a murit în pace în această seară. Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten al meu. Ne va lipsi enorm, dar ne vom întâlni din nou. Amintirea lui va trăi mai departe în inima mea pentru totdeauna. Robert, te iubesc. Odihneşte-te în pace", a fost mesajul lui Donald Trump.

Robert Trump avea 71 de ani și era cu doi ani mai tânăr decât președintele american, potrivit abcnews.go.com.

Donald Trump a vorbit despre relației pe care a avut-o cu fratele său la o conferință de vineri.

„Am un frate minunat, am avut o relație extraordinară pentru mult timp, din prima zi. Asta este cu mult timp în urmă, iar el este la spital acum. Și să sperăm că va fi bine, dar este destul de – trece prin momente grele”, a spus Donald Trump.

Robert Trump a lucrat ca dezvoltator imobiliar și director executiv al Trump Organization.

Donald Trump și-a vizitat vineri fratele la un spital din New York, acolo unde era internat. Acesta nu a vrut să spună de când era fratele său internat sau de ce.

Robert Trump a fost spitalizat în luna iunie la terapie intensivă la Spitalul Mount Sinai din New York pentru mai mult de o săptămână.

Robert Trump era cel mai tânăr dintre cinci copii ai cuplului Fred și Mary Anne Trump. Ceilalți patru frați sunt Donald Trump, Fred Trump Jr., Maryanne Trump Barry și Elizabeth Trump Grau. Fred Trump Jr. a murit în anul 1981.

Nu se știe exact de ce boli suferea Robert Trump

Motivul pentru care Robert Trump a fost spitalizat este necunoscut. Prin urmare, cauza morții acestuia nu a fost dezvăluită.

Despre fratele lui Donald Trump s-a vorbit mult în spațiul public în ultima perioadă de timp. Bărbatul a stârnit numeroase constroverse, după ce s-a adresat justiției, în numele familiei Trump, în încercarea de a opri cartea pe care a redactat-o nepoata sa, Mary, „Too Much and Never Enough” (Prea mult și niciodată îndeajuns - n.r.), care îl pune într-o lumină proastă pe actualul locatar de la Casa Albă.

Reamintim faptul că familia Trump a pretins că prin această carte, Mary Trump încalcă un acord de confidențialitate pe care l-ar fi semnat în momentul în care a încheiat o înțelegere financiară.

Robert Trump administra holdingul imobiliar al Organizației Trump. Totdată, el făcea parte din consiliul de administrașie al ZeniMax Media. În plus, fratele lui Trump era președintele al Trump Management, o companie în care un fond de investiții pe care îl are Donald Trump deține aproximativ 25 la sută, iar restul este deținut de alți membri ai familiei Trump.