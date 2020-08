Robert Trump, fratele președintelui Donald Trump, a fost transportat de urgență la spital. Starea sa ar fi gravă

Robert Trump, fratele mai mic al preşedintelui america, Donald Trump, se află internat la un spital din New York, a anunţat, vineri, Casa Albă, transmite CNN.

Deocamdată nu se cunosc cu exactitate împrejurările în care fratele mai mic al lui Donal Trump a fost transportat la unitatea medicală, dar surse citate de postul de televiziune american susțin că bărbatul ar fi „foarte bolnav”.

Menționăm faptul că Robert Trump a mai fost internat şi în primăvară, cu o problemă gravă de sănătate.

Robert Trump, fratele mai mic al președintelui Donald Trump, a fost spitalizat

Este de aşteptat ca preşedintele Trump să-şi viziteze fratele, la New York, a declarat pentru CNN o sursă din anturajul familiei.

Secretarul de presă al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a confirmat informația spitalizării lui Robert Trump și a evidențial faptul că președintele Statelor Unite și fratele său „au o relație foarte bună”. În plus, acesta a anunțat că Donald Trump va veni în curând cu toate detaliile despre starea fratelui său mai mic, relatează ABC NewsA fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

”Pot confirma raportul că fratele preşedintelui este internat în spital”, a declarat pentru CNN secretarul de presă adjunct, Judd Deere.

Pentru moment, nimeni nu știe exact de ce suferă Robert Trump.

Robert Trump a fost internat. Nu se știe exact de ce boli suferă acesta

În urmă cu două luni, Robert Trump a fost internat timp de o săptămână într-o unitate de terapie internsivă a Spitalului Mount Sinai din New York.

Despre fratele lui Donald Trump s-a vorbit mult în spațiul public în ultima perioadă de timp. Bărbatul a stârnit numeroase constroverse, după ce s-a adresat justiției, în numele familiei Trump, în încercarea de a opri cartea pe care a redactat-o nepoata sa, Mary, „Too Much and Never Enough” (Prea mult și niciodată îndeajuns - n.r.), care îl pune într-o lumină proastă pe actualul locatar de la Casa Albă.

Reamintim faptul că familia Trump a pretins că prin această carte, Mary Trump încalcă un acord de confidențialitate pe care l-ar fi semnat în momentul în care a încheiat o înțelegere financiară.

În prezent, Robert Trump administrează holdingul imobiliar al Organizației Trump. Totdată, el face parte din consiliul de administrașie al ZeniMax Media. În plus, fratele lui Trump este președintele al Trump Management, o companie în care un fond de investiții pe care îl are Donald Trump deține aproximativ 25 la sută, iar restul este deținut de alți membri ai familiei Trump.