Român aflat la vârful unei rețele de trafic internațional de persoane, extrădat în SUA de autoritățile române: Ce acuzații i se aduc

Un român, aflat la vârful unei rețele de trafic internațional de persoane, care opera în România, SUA și Mexic, a fost capturat recent pe teritoriul țării noastre și extrădat în Statele Unite ale Americii. Suspectul Luigi Cristinel Popescu, în vârstă de 52 de ani, din comuna buzoiană Cernătești, și-a făcut apariția, pe 17 august, pentru prima dată, în fața Curții federale pentru a face față acuzațiilor care i se aduc, după cum se arată într-un comunicat al Departamentului american de Justiție. Anchetatori din SUA, Mexic, Guatemala, Spania și Austria colaborează în vederea destructurării rețelei.

Liderul unei rețele internaționale de trafic de persoane, prins în România și extrădat în SUA: Suspectul este român

Românul este acuzat că s-a aflat, timp de aproape șapte ani, în fruntea unei rețele internaționale de trafic de persoane, responsabilă pentru aducerea în mod ilegal a mii de români în Statele Unite, care treceau frontiera atât prin nordul, cât și prin sudul SUA. Popescu a fost inculpat oficial în Statele Unite în 2019.

Investigatorii americani au aflat, din declarațiile unora dintre persoanele traficate de rețeaua condusă se cetățeanul român, că acestea erau aduse în SUA prin Europa, America Centrală, Mexic sau Canada, contra unor taxe cuprinse între 10.000 și 25.000 de dolari.

Cum acționa rețeaua condusă de Luigi Cristinel Popescu

De asemenea, ancheta a scos la iveală faptul că Popescu a avut numeroși colaboratori din România, Spania, Guatemala și Mexic care puneau la punct aranjamentele prin care oamenii erau aduși ilegal în SUA. Acesta ar fi folosit WhatsApp și FaceTime pentru a rămâne în contact cu străinii care erau traficați și pentru a oferi instrucțiuni pe parcursul drumului.

„Organizațiile criminale internaționale implicate în traficul de persoane pun în pericol securitate Statelor Unite ale Americii. Prin colaborarea strânsă cu partenerii noștri, U.S. Customs and Border Protection, U.S. Attorney's Office și Guvernul României, această arestare reprezintă o altă victorie în lupta noastră de a destructura organizațiile care facilitează intrarea ilegală în această țară", a declarat Cardell T. Morant, agent special laHomeland Security Investigations.