Român, ucis de un alt român într-un abator din Germania (VIDEO)

Un român în vârstă de 34 de ani, care muncea într-un abator din Germania, a fost înjunghiat mortal de un coleg, tot român. Crima ar fi fost comisă din gelozie. Atacatorul și prietena acestuia au fost arestați de autoritățile germane, informează B1 TV.

Crima a avut loc în cunoscutul abator Tonnies, unde muncesc sute de români. Locul, însă, nu are deloc o reputație bună. Presa germană a relatat de nenumărate ori despre modul în care muncitorii sunt exploatăți acolo.

„Am plecat pentru că nu ne plăteau corect, ne-au forţat să lucrăm ore suplimentare. În loc de 8 ore cu 45 de minute pauză, lucram între 10 şi 13 ore. După un aşa program, eşti terminat, la fel şi din punct de vedere mental”, a povestit un român care a lucrat la Tonnies.

