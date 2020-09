România, sprijin de 100.000 de euro pentru societatea civilă și presa independentă din Belarus. Bogdan Aurescu: 'Sunt supuse unor presiuni sistematice' (VIDEO)

România spijină societatea civilă și presa independentă din Belarus, o țară greu încercată în aceste zile. Ministerul Afacerilor Externe transmite, marți, că a transferat din bugetul pentru asistență pentru dezvoltare și asistență umanitară pentru anul 2020 o contribuție financiară voluntară în valoare de 100.000 de euro către jurnaliștii independenți și societatea cizilă din țara condusă de Alexander Lukashenko.

”În aceste zile, societatea civilă și presa independentă din Belarus, supuse unor presiuni sistematice, luptă pentru democrație. Această susținere din partea României are ca obiectiv împlinirea așteptărilor legitime ale cetățenilor din Belarus, mai ales în condițiile în care sprijinirea evoluțiilor și reformelor democratice constituie baza cooperării UE cu statele din Parteneriatul Estic”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu, care a aprobat acordarea contribuției financiare voluntare menționate, potrivit unui comunicat MAE.

Contribuția României a fost transferată Organizației European Endowment for Democracy (EED), instituție europeană specializată în acordarea de asistență pentru proiecte de consolidare a democrației și drepturilor omului în vecinătatea Uniunii Europene.

Astfel, România se alătură celorlalți parteneri din UE, state membre și instituții, care dezvoltă proiecte în parteneriat cu EED, în beneficiul direct al societății civile din Belarus.

„România rămâne un susținător consecvent al consolidării democrației în Vecinătatea Estică a Uniunii Europene, considerând că respectarea valorilor și principiilor democratice este în măsură să asigure securitate, stabilitate și prosperitate, atât pentru cetățenii statelor din Vecinătatea Estică, cât și pentru regiune în ansamblu", transmite MAE.

Preşedintele bielorus Aleksander Lukaşenko a efectuat o vizită oficială în Federaţia Rusă. Acesta s-a întâlnit la Soci cu omologul său rus, Vladimir Putin, care i-a oferit un sprijin financiar consistent, dar şi-a reafirmat şi susţinerea faţă de liderul contestat de la Minsk.

