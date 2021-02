Românii blocați pe aeroportul din Cancun, Mexic, au fost eliberați joi dimineață. Decizia a fost luată de o instanță locală. În ultimele zile, peste 100 de conaționali au fost ținuți de autoritățile mexicane pe aeroportul din Cancun, fără telefoane și acte și fără a primi vreo explicație.

Românii reținuți pe aeroportul din Cancun, lăsați să intre în Mexic

”Astăzi am fost eliberați, după o decizie a unei Instanțe locale (din ce am înțeles de la romanii stabiliți in Cancun), dar și la presiunile și negocierile duse de autoritățile române prin MAE și cu sprijinul domnului consul Ionuț Vâlcu. Însă cel mai mare impact in acesta situație “ciudată”, ați fost voi și pentru asta va mulțumesc din suflet, atât eu cât și sutele de români care au trecut prin aceasta experiență traumatizantă”, a scris pe Facebook, unul dintre românii aflați în Mexic.

Tânărul a povestit că în momentul în care el și ceilalți români au fost eliberați de autoritățile mexicane, cu toții au fost puși în fața a două opțiuni: să rămână în continuare acolo pentru a fi trimiși înapoi în România, ceea ce ar fi presupus să aștepte cel puțin 24 de ore sosirea unui avion, sau să meargă la hotelul unde au cazare.

„Am ales să rămânem în Mexic, am venit la hotel. Ce vreau e un duş și să dorm într-un pat. A fost o experienţă umilitoare, dar am trecut peste și situația s-a rezolvat", a spus tânărul.

Românii blocați pe aeroportul din Cancun au fost eliberați

Însărcinatul cu afaceri de la ambasada României în Mexic, Ionuț Vâlcu, a anunțat, la rândul său, că turiștii români au fost lăsați, în cele din jurmă, să intre în Mexic.

“Sunt la aeroportul din Cancun, unde se finalizează favorabil intrarea turiștilor români care au avut probleme în ultimele zile în controlul imigrației. Mulțumesc în special lui Marcelo Ebrard, Secretariarului pentru Relații Externe, Institutului Național de Imigrări și lui Eduardo Albor pentru tot sprijinul și diligențele”, a scris diplomatul român într-un mesaj publicat pe Twitter.

Mesajul însărcinatului cu afaceri de la ambasada României în Mexic

Estoy en el Aeropuerto de Cancún donde se está finalizando favorablemente la entrada de los turistas rumanosque tuvieron problemas en los últimos días en el control migratorio.Agradezco especialmente a @m_ebrard, @SRE_mx @INAMI_mx y @eduardoalbor por todo el apoyo y diligencias — Ionuț Vâlcu (@ValcuIonut) February 3, 2021

Un răspuns la acest mesaj a venit din partea ministrului de Externe din Mexic, Marcelo Ebrard.

„Rămânem la dispoziția dumneavoastră, lucrăm cu sprijinul Institutului Național de Imigrări pentru ca (situațiile de acest fel - n.r.) să nu se mai repete. Românii vor fi întotdeauna bineveniți în Mexic”, a scris Marcelo Ebrard pe aceeași rețea socială.

Mesajul ministrului mexican de Externe

A la orden, trabajamos con el apoyo de INAMI para que no s e vuelva a repetir. Bienvenidos a México los rumanos siempre. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 4, 2021

Ministrul Român de Externe, scrisoare către șeful diplomației mexicane

Ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a trimis, miercuri, o scrisoare omologului său din Mexic, Marcelo Ebrard, prin care și-a exprimat îngrijorarea și nemulțumirea cu privire la modul arbitrar în care autoritățile mexicane au refuzat accesul cetățenilor români în Mexic, iar partea română a solicitat sistarea imediată a acestei practici abuzive.

Totodată, MAE român a emis o avertizare de călătorie pentru Mexic, cetățenii români fiind sfătuiți să amâne sau să evite călătoriilor în către destinațiile din această țară.