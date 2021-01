Românii s-au îmbulzit la schi în Bulgaria, înainte ca obligativitatea testului anti-COVID să intre în vigoare (VIDEO)

Mii de românii au luat cu asalt staţiunea montană Bansko din Bulgaria, chiar cu o zi înainte ca obligativitatea prezentării testului PCR negativ să intre în vigoare, informează B1 TV. Cozile formate pentru instalaţiile de schi au fost uriaşe, iar turiştii au fost nevoiţi să aştepte mai bine de o oră pentru a urca, timp în care au uitat şi de regulile de distanţare fizică. Autorităţile bulgare au hotărât ca, din 29 ianuarie şi până în 30 aprilie, toate persoanele care vor să intre în ţară să prezinte un test PCR negativ efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii.

Iubitorii sporturilor de iarnă au profitat la maximum de vremea numai bună de schi și au plecat cu mic cu mare în stațiunile monatane din Bulgaria. În stațiunea Bansko, peste 90% din turiști au fost români, iar mulți dintre ei au ajuns încă de miercuri sau joi. Asta pentru că, începând cu 29 ianurie, autoritățile bulgare au decis ca testele PCR negative pentru depistarea infecției cu coronavirus să devină obligatorii pentru toți cei care doresc să intre în țara lor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.