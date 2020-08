Romanul scris de Agatha Christie, „Zece negri mititei”, își schimbă titlul și va apărea într-o versiune revizuită în Franța, renunțându-se la cuvântul „negru”. Această decizie a fost luată de strănepotul lui Agatha Christie, James Prichard.

„Zece negri mititei", bestseller-ul Agathei Christie, se va numi „Erau zece”, iar decizia îi aparțien strănepotului scriitoarei, James Prichard, potrivit RTL.

Romanul a fost scris în anul 1938, iar titlul original este „10 Little Niggers”. De asemenea, cuvântul „negru” apare de 74 de ori în carte.

James Prichard și-a justificat alegerea amintind de controversa generată de filmul „Pe aripile vântului”, peliculă retrasă de pe platforma HBO Max pentru a fi "contextualizat”, odată cu protestele antirasiste din SUA.

„Când a fost scrisă cartea, limbajul era diferit, erau folosite cuvinte uitate acum. (...) Opinia mea este că Agathei Christie (...) nu i-ar fi plăcut ca cineva să fie rănit de vreun rând de-al său. Astăzi, din fericire, putem repara (...) Pentru mine are sens: nu aș vrea ca un titlu să distragă cuiva atenția de la ceea ce are de făcut. Dacă doar o persoană ar simți asta, ar fi prea mult. Nu mai trebuie folosiți termeni care ar putea răni: acesta este comportamentul pe care trebuie să îl adoptăm în 2020”, a afirmat strănepotul Agathei Christie.

